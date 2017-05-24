停水公告朝令夕改 新北市府怒批台水並開罰

2017-05-24 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自來水公司原訂要於27日上午針對新北市部分地區停水，但後來又臨時決定暫緩，新北市府今為此批評台水朝令夕改，讓市府背黑鍋，決定對台水開罰。

《中央社》報導，台水原訂於27日上午8時針對鶯歌、樹林和新莊等地區的18萬用水戶實施停水，但之後在與台電進行協商後，於今日決定暫緩，但昨日新北市府與台水才剛發布停水資訊，今天卻又反口，引發新北市府不滿。

針對台水朝令夕改，新北市府水利局在強烈不滿之餘，也一連發出三篇澄清稿，語氣一次比一次強硬。水利局副局長諶錫輝更批評中央機關沒擔當、不斷髮夾彎，將停電停水公告事宜當兒戲，卻讓市府背黑鍋。諶錫輝更指，日後在新北市境內的預告性停電、停水案，未經市府同意請中央不得逕行核定，並稱「中央當兒戲，地方一定罰」。針對本次台水停水卻又未向市府提送相關資料，水利局也將依法對台水開罰新台幣6000元至1萬8000元罰鍰。