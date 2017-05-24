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停擺近20年揉捻機 紅烏龍讓它再動起來

新元昌紅茶產業文化館的大型揉捻機已超過50年，迄今仍在運作，專做紅烏龍。（記者王秀亭攝）

2017-05-24  12:22

〔記者王秀亭／台東報導〕紅烏龍不僅讓台東鹿野茶區再現商機，也讓超過半世紀的大型揉捻機，在停擺近20年後，再度動起來，新元昌紅茶產業文化館第二代負責人溫吉坊說，想不到老機器還能再次發揮作用，盼讓昔日紅茶風華再起。

溫吉坊表示，父親溫增坤60年在鹿野鄉永安村設置新元昌製茶工廠，是縣內第一間製茶工廠，從關西運來5台大型揉捻機，專做阿薩姆紅茶發酵之用，年產量達20萬公斤，供應外銷所需，70年代後國際紅茶價格下滑，烏龍茶逐漸取代紅茶，大型揉捻機逐漸停擺。

鹿野的特色茶「紅烏龍」問市後，因紅烏龍與紅茶一樣，需要較長的發酵時間，溫吉坊遂決定重啟放在工廠裡，停擺近20年的大型揉捻機。

「從小看到大的機器，沒有人比我更熟悉了，終於有機會重啟。」溫吉坊說，20年間不乏有買家詢問，甚至有南非華僑表達強烈購買意願，但當年5台揉捻機就像房屋一樣，在工廠裡打了地基，堅固難移動，加上那份割捨不下的情感，而保留至今，96年間請來縣內唯一有修繕大型揉捻機技術的老師傅，讓它重新啟動。

溫吉坊表示，雖然紅烏龍產量仍遠不及父親當年阿薩姆紅茶，但看著老機器再次發揮作用，比起現在的小型揉捻機一次只能製作100公斤左右，大型揉捻機一次200公斤的量，仍是相當方便。

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  • 新元昌的大型揉捻機一度停擺20年，隨著紅烏龍問市，重新發揮作用。（記者王秀亭攝）

    新元昌的大型揉捻機一度停擺20年，隨著紅烏龍問市，重新發揮作用。（記者王秀亭攝）

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