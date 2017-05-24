實習生納勞基法？ 教育部：另訂專法規範

教委會今天審查預算解凍案，對於全教總和立委張廖萬堅（左一）主張應將實習生納勞基法保障，教育部不同意，已另研訂專法規範。（記者林曉雲攝）

2017-05-24 12:09

〔記者林曉雲／台北報導〕對於全教總和立委主張將實習生納入勞基法規範，教育部技職司司長楊玉惠今回應表示，實習生的實習樣態不一，並不適合納入勞基法，如果納入勞基法規範，結果將是學生找不到實習場所，因此教育部目前已在研擬訂定大專校院實習教育專法，加強實習生的保障。

政府力推產學合作，但有些不良企業卻傳出剝削產學合作學生的情況，全國教師工會總聯合會今早召開記者會，立委張廖萬堅出席支持。全教總抨擊有學生實習1年，每天工時超過14小時，還遭業者以未依約告知離職為由求償59萬元；也有企業利用沒有技術士證照的實習生偽造電梯保養維修紀錄；更有上班超過4個半月，每天工作8小時，卻毫無薪水者，使學生淪為廉價勞力，種種亂象肇因於法規不明確，教育部和勞動部未積極保障產學合作學生，全教總主張應修正技術及職業教育法、專科以上學校產學合作實施辦法，將實習生準用為技術生，納入勞基法以保障學生勞動權益。

但楊玉惠表示，實習生樣態不一，有些實習生沒有津貼，例如教育系學生到教育部實習，如果一律納入勞基法規範，衝擊結果將是學生找不到實習場所，教育部認為不適宜將實習生視為勞基法的技術生，目前已另擬大專校院學生實習教育專法，予以規範和保障。

至於全教總希望納入勞動部作為實習生的主管機關，才能發揮對企業的規範效力，楊玉惠表示，不必在意主管機關，實習生的身份是學生，實習工作也是課程內容之一，主管機關依理為教育部，但就如同建教法一樣，教育部和勞動部會密切合作，保障實習生的權益。

而對於教育部鼓勵改辦或開辦五專，立委張廖萬堅質疑，少子化已使很多學校面臨退場危機，教育部鼓勵辦不好的學校改辦五專，但連科技大學都沒有人要唸，改辦五專會有人想要去唸嗎？

立法院教育委員會今天審查教育部預算解凍案，教育部政次姚立德表示，少子化時代一樣會有總量管制，但鼓勵大學能開辦五專部，五專部學生員額也會是適量。