機捷小站人潮冷清 議員：提高外國人票價

機場捷運恢復原價後，除了台北車站、林口長庚醫院、桃園機場，沿線多站大都人潮冷清。（記者陳昀攝）

2017-05-23 20:20

［記者陳昀／桃園報導］機場捷運已恢復原價一個多月，但旅客多集中在台北車站、林口長庚醫院、桃園機場等站，沿線不少捷運站乏人問津，多位議員今天質詢時要求桃園大眾捷運公司提出配套、加強運量及效益，市議員王浩宇還提議，增加持電子票證優惠，並拉高外國旅客單程票價，才能真正回饋國人，桃捷允諾研議。

市議員邱素芬、黃傅淑香指出，機捷乘客多集中大站，沿線多站乏人問津，要求桃捷公司是否研議其他行銷或降價方案，提高運量和使用率。市議員林俐玲也質疑，桃捷要如何增加運量？

桃捷董事長劉坤億表示，目前日平均運量約5.6萬人次，比原本預估的4.6萬人次還高，第一年會著重提高運量，目前機捷服務機場旅客佔出入境人次的2成5，目標衝破3成；另外，將透過多元降價方案，吸引沿線民眾搭乘通勤。

市議員黃婉如質疑，看不出機捷通車對桃園市的影響，相當無感，各站也人潮稀少。劉坤億回應說，將和市府觀光旅遊局、交通局合作推動機捷輕旅行，並與地區發展協會合作，發展各站特色，並行銷各站的購物、休閒、運動等功能，刺激運量。