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拆除烏來露天違規溫泉區 朱立倫：展現公權力

2017-05-23  10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市烏來區是知名泡湯勝地，長期以來有遊客私占高灘地蓋溫泉池、搭棚架圍籬，嚴重影響水質，有礙景觀，甚至有民眾颱風天冒險下水，市府本月18日拆除違建物，野溪溫泉走入歷史。市長朱立倫今天表示，本案延宕多年，市府終於展現公權力，期許未來其他地方也能秉持同樣決心辦理。

朱立倫說，上週五至烏來視察覽勝橋改建工程，看到河邊違規的露天溫泉區正在進行拆除作業，本案延宕多年，很多人把露天溫泉視為地方之瘤、觀光之瘤，每次要拆除時，某些利益團體和個人就會找到某位民意代表，等到下一次，又找到另一位民意代表，造成拆除工程一而再、再而三延宕。

朱立倫表示，市府尊重民意代表職權，畢竟民代是為少數個人或特定團體發聲， 但執行公務必須考慮到全體民眾的權益，以烏來露天違規溫泉區為例，不但違反相關規定，也影響環境、景觀和觀光，違章建築存在多年，這次終於展現魄力拆除。

朱立倫提到，新北市一定還有許多類似的地方，市府要拆除、取締或整理勢必會碰到困難，如果有民代出面，可以溝通，但要堅定目標、展現公權力，這是民眾想要看到的政府，未來還有持續努力的空間，期許市府同仁加油。

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  • 新北市府拆除烏來南勢溪畔露天溫泉。（資料照）

    新北市府拆除烏來南勢溪畔露天溫泉。（資料照）

  • 烏來露天違規溫泉區本月18日拆除，新北市長朱立倫今天在市政會議表示，本案延宕多年，市府終於展現公權力拆除，期許未來其他地方也能秉持同樣的決心辦理。（記者賴筱桐攝）

    烏來露天違規溫泉區本月18日拆除，新北市長朱立倫今天在市政會議表示，本案延宕多年，市府終於展現公權力拆除，期許未來其他地方也能秉持同樣的決心辦理。（記者賴筱桐攝）

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