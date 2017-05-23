失戀吃香蕉皮？專家：要吃綠色皮

專家說，失戀吃綠香蕉皮有助調節情緒。（資料照，記者葉永騫攝）

2017-05-23 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕「失戀吃香蕉皮」別以為只是玩笑話，專家研究指出，要選綠色香蕉皮才有效，因綠香蕉皮含有豐富5HT，屬合成血清素所需的前驅物，可以幫助失戀人安神、穩定情緒。

綜合媒體報導，台灣食品科學技術學會國際交流召集人王進崑指出，綠香蕉皮的作用，他已在10多年前驗證過，當時他見到台中監獄收容人情緒十分不穩，於是以一天一根的量，把綠色香蕉皮加入牛奶打成汁，收容人連續喝2週之後，壓力量表數值下降、穩定情緒效果好。

為何一定要選綠皮香蕉？因為擁有最多血清素前驅物、轉化血清素更快，而黃皮香蕉只含有色胺酸、轉化血清素的時間較長。

在使用綠香蕉皮時也有撇步，就是不要加水打汁，顏色會變黑，最好加入牛奶打成汁，口感很好。

不止是失戀，包括平常壓力大、偏頭痛、或是焦慮與憂鬱時，都可以用綠香蕉皮切片與鮮奶打成汁，每日一杯有助情緒放鬆與解憂；此外，多吃含鈣、鎂的食物，包括甘藍菜、菠菜、牛蒡、海帶、全穀類、鮭魚、香蕉等都具有改善自律神經失調的症狀。