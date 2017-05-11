| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立委審前瞻爆衝突 廖國棟狂撒麵粉 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

運動減肥 營養師建議這樣吃不會復胖

2017-05-11  07:26

〔即時新聞／綜合報導〕運動減肥是很多人慣用的方法，但是，運動後怎麼吃才不復胖，卻是很多爭議，有人乾脆就不吃，不過，營養師的建議是，最好是在運動完的黃金 30分鐘內，補充蛋白近及醣類，而高纖豆漿加上香蕉或地瓜，是很好的組合。

《中國時報》報導營養師楊承樺說法，運動後如果只喝水不補充營養，很容易感到疲勞，所以最好是在黃金30分鐘內，補充蛋白近及醣類，作用就是「刺激刺激胰島素分泌幫助身體恢復，減少肌肉流失，並回補肌肉中的肝醣儲存，也減少囤積到脂肪細胞而變胖」。

運動後選擇的食物，在蛋白質部分，包括高纖豆漿、茶葉蛋，而醣類可選全榖根莖類、原態食物如香蕉、地瓜、馬鈴薯等。還要切記，運動後千萬不要吃油炸類、喝啤酒等，這些食物很容易有過多熱量，累積脂肪，最後是「愈運動愈胖」。

廣告
  • 香蕉示意圖。（資料照，記者黃旭磊攝）

    香蕉示意圖。（資料照，記者黃旭磊攝）

  • 茶葉蛋。（資料照，記者林惠琴攝）

    茶葉蛋。（資料照，記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 地瓜 減肥 茶葉蛋 豆漿 香蕉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：運動減肥 營養師建議這樣吃不會復胖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.