運動減肥 營養師建議這樣吃不會復胖

2017-05-11 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕運動減肥是很多人慣用的方法，但是，運動後怎麼吃才不復胖，卻是很多爭議，有人乾脆就不吃，不過，營養師的建議是，最好是在運動完的黃金 30分鐘內，補充蛋白近及醣類，而高纖豆漿加上香蕉或地瓜，是很好的組合。

《中國時報》報導營養師楊承樺說法，運動後如果只喝水不補充營養，很容易感到疲勞，所以最好是在黃金30分鐘內，補充蛋白近及醣類，作用就是「刺激刺激胰島素分泌幫助身體恢復，減少肌肉流失，並回補肌肉中的肝醣儲存，也減少囤積到脂肪細胞而變胖」。

運動後選擇的食物，在蛋白質部分，包括高纖豆漿、茶葉蛋，而醣類可選全榖根莖類、原態食物如香蕉、地瓜、馬鈴薯等。還要切記，運動後千萬不要吃油炸類、喝啤酒等，這些食物很容易有過多熱量，累積脂肪，最後是「愈運動愈胖」。