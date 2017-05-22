保健》番茄好處多多 營養師警告「這款人」別多吃

番茄具有「茄紅素」、「維生素C」和「膳食纖維」，還擁有強大的抗氧化能力。（法新社）

2017-05-22 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕番茄具有「茄紅素」、「維生素C」和「膳食纖維」，還擁有強大的抗氧化能力，因此不論是大、小番茄都成為許多女性最愛的美顏聖品。但千禧之愛健康基金會營養師高繪雯警告，過猶不及都不好，除了一般人不宜過量攝取茄紅素之外，大、小番茄都含有豐富的鉀離子，患有慢性腎臟病，尤其是正在接受洗腎治療的患者，務必減少食用。

據《華人健康網》指出，番茄內的茄紅素是一種植化素，可以改善心血管疾病，也有防癌和抗癌的效果，尤其是對抗前列腺癌的效果特別顯著；同時也擁有強大的抗氧化能力，有助清除體內自由基，預防老化。

高繪雯指出，大、小番茄在營養學上是不同的食物分類，所能達到的保健目的也有差異。小番茄較適合提升防癌力的人食用，但吃太多也不好，因為過分攝取會影響血糖。

相較被歸類為「水果」的小番茄，同重量紅色大番茄或黑柿番茄的含水量可多出1倍，加上其平均含糖量較低，因此在食物分類屬於「蔬菜」，特別適合糖尿病患者食用，但要避免用打成果汁的形式攝取，因為果汁需使用的番茄量大，茄紅素相對濃，茄紅素屬於脂溶性物質，若攝取過量，將會產生嘔吐、頭暈、多汗、掉髮等中毒現象。

大、小番茄都含有豐富的鉀離子，因此需要限鉀的腎臟病友，尤其是正在接受洗腎治療的患者，務必減少食用，或是將番茄汆燙去除鉀離子後再食用。

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