這裡的小番茄喝酒長大的？
2017-05-07 14:30
陳献宗和太太一起種植小番茄等作物。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕中華民國製酒促進發展協會會長陳献宗，在外埔區甲后路租用台糖土地，成立宗哥草莓園，種植草莓及小番茄等作物，他為友善土地，不噴灑農藥，採用製酒的酒糟製成有機液肥使用，並在草莓、小番茄旁種植大蔥、彩椒等氣味濃厚的作物防蟲。
中華民國製酒促進發展協會會長陳献宗向台糖承租位於外埔區甲后路約3公頃的農地，成立「宗哥草莓園」。草莓園不僅種植草莓，還有小番茄、栗南瓜、高麗菜、彩椒及大蔥等作物，大蔥就種在小番茄下方，不知情者遠看有如雜草，殊不知，這可是別有心機。
陳献宗說，因為種植的草莓、小番茄等不噴灑農藥，為防止昆蟲等靠近叮咬破壞果實，就在草莓及小番茄附近或下方種植大蔥及彩椒等氣味比較重的作物，以達到驅蟲的目的。
由於製酒，宗哥草莓園裡的作物可說是「喝酒長大的」，原來陳献宗利用製酒的酒糟製作成有機液肥，當成作物的肥料，因此種植的小番茄、草莓，甚至彩椒、大蔥等長得又大又好，而且吃起來特別香甜，最近小番茄成熟，開放民眾預約採摘，民眾利用假日到田裡採摘蔬果、親近土地，親子同行還可教導小朋友認識植物、農作。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
陳献宗以友善方式栽種小番茄，番茄叢中還可見白頭翁等鳥類捕食昆蟲。（記者歐素美攝）
民眾利用假日到宗哥草莓園採摘小番茄等農作，親近土地。（記者歐素美攝）
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