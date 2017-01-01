小番茄產期大延後 過年財恐搶不到了

2017-01-01 18:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕紅通通的小番茄是每年春節期間應景的盛產水果，但今年小番茄產量受到去年連續颱風影響，產量較去年同期少了3成，價格漲幅更逾6成，屏東九如鄉被譽為番茄達人的林德正，也在元旦前將溫室中的小番茄通通砍除重新耕種，最快預計要2月底才能穩定產量。

玉女小番茄在農產品交易價格網中，目前1公斤為209.3元，去年同期為每公斤125.9元，漲幅超過6成，去年同期單日交易量可達14678公斤，今年則約減少約3成。

種植小番茄8年經驗的林德正說，受到去年颱風接連襲擊，瞬間雨勢過大造成部分蕃茄園泡水，影響番茄生長，為了穩固品質，他的7座溫室中，目前僅留下1座未受災的溫室有產出，較過去同期僅剩不到2成的出貨量，預估2月底才會漸漸恢復所有溫室的產量。

除了當季盛產的番茄外，高樹棗農、蓮霧農也指出，過去農民會利用燈照方式調節產期，讓農產搭上農曆年送禮熱潮，但去年颱風一個接一個，還沒幫作物療傷就又受到新一波颱風侵襲，產期整個往後延，儘管價格高漲，農民也沒有東西可以賣，今年恐搶不到送禮年財，只能顧好品質來穩固訂單了。