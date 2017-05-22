名醫偏方治癌遭控「騙財害命」 病患家屬有意提告

2017-05-22 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕放射腫瘤科醫師吳元宏今天（22日）在臉書上指控名醫許姓醫師，涉嫌勸說癌症病患耗資上百萬買電解水、「天仙液」，讓病患花了錢又賠了生命，並表示願意協助病患向許姓醫師提告。

綜合媒體報導，吳元宏表示一名病患2009年確診罹患直腸癌，聽信許姓醫師的自然療法，花了上百萬買「電解水」、「天仙液」等，結果2012年腫瘤不幸復發，痛苦病逝。

吳元宏表示，許姓醫師推銷自然療法、勸說病患花了上百萬買天仙液的行為，有「騙財害命」之嫌，「為甚麼醫師公會要對這些誇張的行為保持沉默？」他更指出，在他發文之後，接獲其他病患私訊表示，也被許姓醫師勸說花了一百多萬買天仙液，病患家屬有意提告，他也願意出庭作證。

對此，許姓醫師回應表示，他從未要求癌症病人拒絕手術和化療，只是分享他覺得不錯的商品給病人，難道不行嗎？衛福部科長呂念慈則強調，醫師行為是否涉及詐欺屬於刑事責任，受害者須提供相關證據提告，地方衛生局及檢調單位才會介入調查。