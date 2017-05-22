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名醫偏方治癌遭控「騙財害命」 病患家屬有意提告

2017-05-22  23:35

〔即時新聞／綜合報導〕放射腫瘤科醫師吳元宏今天（22日）在臉書上指控名醫許姓醫師，涉嫌勸說癌症病患耗資上百萬買電解水、「天仙液」，讓病患花了錢又賠了生命，並表示願意協助病患向許姓醫師提告。

綜合媒體報導，吳元宏表示一名病患2009年確診罹患直腸癌，聽信許姓醫師的自然療法，花了上百萬買「電解水」、「天仙液」等，結果2012年腫瘤不幸復發，痛苦病逝。

吳元宏表示，許姓醫師推銷自然療法、勸說病患花了上百萬買天仙液的行為，有「騙財害命」之嫌，「為甚麼醫師公會要對這些誇張的行為保持沉默？」他更指出，在他發文之後，接獲其他病患私訊表示，也被許姓醫師勸說花了一百多萬買天仙液，病患家屬有意提告，他也願意出庭作證。

對此，許姓醫師回應表示，他從未要求癌症病人拒絕手術和化療，只是分享他覺得不錯的商品給病人，難道不行嗎？衛福部科長呂念慈則強調，醫師行為是否涉及詐欺屬於刑事責任，受害者須提供相關證據提告，地方衛生局及檢調單位才會介入調查。

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  • 台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏今日在臉書上分享一位聽信偏方而延誤治療的直腸癌病例。（圖擷自吳元宏臉書）

    台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏今日在臉書上分享一位聽信偏方而延誤治療的直腸癌病例。（圖擷自吳元宏臉書）

  • 吳元宏更指出，在他發文後有其他患者跳出來，指控被許姓醫師勸說花了一百多萬買天仙液。（圖擷自吳元宏臉書）

    吳元宏更指出，在他發文後有其他患者跳出來，指控被許姓醫師勸說花了一百多萬買天仙液。（圖擷自吳元宏臉書）

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