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保健》鼓勵孩子多吃蔬菜 董氏推「14天好習慣挑戰」

2017-05-22  14:06

〔記者林彥彤／台北報導〕董氏基金會今天引述英國2項研究結果，連續14天鼓勵孩子吃蔬菜，可提高其蔬果接受度，日後容易養成正確的飲食習慣，呼籲師長、家長一起共同響應「14天好習慣挑戰」活動。

根據英國倫敦大學研究指出，透過14天父母準備食物與貼紙獎勵的方式，可提升孩子對於原本不愛蔬菜的接受度，使孩子願意多吃幾口蔬果；另英國考文垂大學實驗也發現，讓孩子連續15天都吃到蔬菜，最後孩子對該蔬菜的接受度會提高許多。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷指出，從國外的研究發現，孩子正確的飲食習慣是需要以鼓勵方式培養且持續一段時間，因為好習慣的養成有「熟悉期」、「養成期」與「熟練期」。

因此建議家長或師長可以先透過增加孩子接觸食材的機會熟悉其害怕的食物，如讓孩子自己動手做食材，之後在持續提供孩子蔬果養成習慣，最後孩子就會養成孩子每日各吃蔬果2份的正確飲食習慣。

陳醒荷說，培養孩子吃蔬果的飲食習慣可減少日後罹患大腸癌的機會，不僅如此，也可以降低日後代謝症候群的疾病等。

董氏基金會與民間企業共同推出「14天好習慣挑戰」活動，請師長在紀錄表上認證簽章，再拍攝個人挑戰心得短片，就有機會被選上健康兒童大使，活動網站

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  • 英國2項研究結果，連續14天鼓勵孩子吃蔬菜可提高其蔬果接受度。（記者林彥彤攝）

    英國2項研究結果，連續14天鼓勵孩子吃蔬菜可提高其蔬果接受度。（記者林彥彤攝）

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