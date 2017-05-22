醫病》86歲老翁腰痛腿疼 竟是肺外結核作祟

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，核磁共振顯示劉姓老翁脊椎因感染肺外結核而出現一個一個的膿瘍。（記者歐素美攝）

2017-05-22 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕86歲劉姓老翁，連續7個月腰痛腿疼，右腳無力，家人帶著四處求診，醫師都說是「身體機能退化引起」，最近求助豐原醫院，經核磁共振檢查才知是脊椎感染肺外結核、產生膿瘍所致，經手術清創及藥物治療，不再疼痛、右腳也逐漸恢復行走能力；豐原醫院骨科主任呂文憲表示，肺外結核不會傳染，老人家因抵抗力低，較易罹患。

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，劉翁因患有輕微失智，無法清楚說明身體的症狀，家人也覺得父親可能是機能退化才導致右腳越來越無力。

豐原醫院經核磁共振檢查，發現劉翁脊椎出現大片膿瘍，感染範圍很大，懷疑其感染「肺外結核」，但患者卻未出現咳嗽、發燒等明顯症狀，反而出現非常多樣化的不適感，因此再取膿瘍等化驗，經培養後確診為感染肺外結核所致。

呂文憲表示，肺外結核不具傳染力，由於結核菌感染症狀不明顯，培養也不容易，須採取到適當標本進行特殊培養，培養時間約1個月。肺外結核常見於長者身上，他在台中榮總任內曾接觸過10餘例，多為年長榮民，可能是早期抗戰生活環境不佳，或年輕時曾感染雖治癒，但結核菌仍潛伏在體內，年老時因抵抗力較差或體力虛弱而發作。

劉姓老翁經清創手術及藥物治療，目前腰、腿已不再疼痛，右腿也漸漸恢復行走能力，但抗結核菌治療需長期抗戰，需服藥6至12個月。