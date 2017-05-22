雲林底渣堆放 檢方：合法但社會觀感不好
2017-05-22 22:47
雲林底渣堆放，引發安全性與合法性的質疑。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林垃圾問題愈演愈烈，因1噸垃圾得回運1.8公噸底渣，引發不斷抗爭還傳出有人檢舉縣府「只許州官放火，不許百姓點燈」非法堆置，雲林檢方強調，程序合法，只是社會觀感不好。
去年底起各縣市紛採「以量易量」政策，不收取垃圾處理費，要求外縣市每代燒1噸垃圾，要運回1.8噸底渣，造成在雲林縣多處鄉鎮堆放，引發縣民恐慌，質疑合法性，尤其不滿縣府球員兼裁判，只許縣府四處堆放，卻未能公開宣告底渣究竟安不安全？
雲林地檢署指出，現階段查獲的底渣污染案都是被告未依申請堆放在農地、魚塭造成違法，而雲林縣政府將底渣堆放在各鄉鎮垃圾處理場屬環保用地，根據現行法令是合法的，但也坦言如此做法造成社會觀感不佳。
雲林縣環保局長林長造指出，縣內目前還有約2萬2000餘噸垃圾未去化，運回底渣有5200多公噸，分別暫置於古坑、虎尾、口湖等垃圾場；雖然縣府提送的「雲林縣使用焚化爐底渣自治條例」未通過，已依環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，要求縣內公共工程需優先使用底渣產品，加速去化。
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