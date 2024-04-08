台中模範生今與盧秀燕合照 「擺拍」這兩個動作最熱門

台中表揚模範生，學生與盧秀燕合照走淡定路線，不少學校選比讚動作。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/08 19:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今表揚全市國高中職以上及附設進修部、國小補校共5225名模範生，台中市長盧秀燕逐校陪學生合影，今年學生與市長合影多走「淡定」路線，包括比讚、比愛心的基本款姿勢最熱門，今年沒有搞怪合影，台中一中、后里國中及和平國中則別出心裁利用手勢比出學校象徵及泰雅圖騰，留下專屬合照印記。

盧秀燕今日與國中以上到高中職的模範生合影，跟學生合影前她說，今天還特地整理過頭髮來跟學生合照，並說，她會全力配合演出，讓學生放馬過來。

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不過，今年獲表揚學生多走「淡定」路線，沒有人搞怪出擊，選擇比讚的不少，比愛心也是基本款，好不容易來個起飛、握拳奮起、臉上笑開花的姿勢，盧秀燕還拿麥要大家替想出新動作的學校鼓掌，炒熱氣氛。

不過，也有部份學校有備而來，台中一中學生當場教盧秀燕用手比中一中的象徵「中」字，后里國中也想出用手比出「后」字，和平國中則用手指比出泰雅族的圖騰，特殊創意讓盧秀燕說要給模範生們按個讚。

有學校說，開放學生自行設計上台與市長合影動作，但畢竟是學生獲模範生的紀錄，合影是未來回憶，多數都選擇比讚等比較「保險」的合影動作，加上合影校數眾多，大家上台時間短，用標準的「讚」、「愛心」合影，以後不管幾年後看，應該都不會過時。

盧秀燕肯定學生能獲得模範生，除是品學兼優，最大功勞就是自己，她更勉勵學生不只讓自己好，也要發揮自身影響力，讓同學、朋友一起好，打造共好共善的社會。

台中表揚模範生，學生今與盧秀燕合照走淡定路線，比愛心動作也是基本款。（記者蘇孟娟攝）

台中表揚模範生，中一中學生當場教盧秀燕比一中的象徵「中」字。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕配合學生比出臉上笑開花姿勢。（記者蘇孟娟攝）

后里國中比出「后」字。（圖：市府提供）

和平國中比出泰雅族圖騰。（圖：市府提供）

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