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「資格限定」的端午小紅包 在這個小鎮‧‧‧

2017-05-22  19:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是彰化鹿港銀髮族獨有的端午幸福！只要年滿65歲以上，就可以領到鎮公所發放的端午敬老慰問金500元，今年符合資格者比去年增加406人，也就是發放總金額增加約20萬元！

鹿港鎮公所表示，發放端午敬老慰問金今年邁入第5年，去年符合資格有10876人，今年有11282人，有的由里長親送到府，有的則是排定時間與地點來發放，要讓長者在端午節前就收到鎮公所的祝福。

鹿港鎮公所表示，鹿港鎮原有編列春節、重陽的敬老慰問金，都是各500元，從102年加碼再發端午慰問金，達成一年三節都有敬老慰問金，去年所需經費約為1600多萬元，今年因為符合資格的人數增加，以端午敬老慰問金來說，就要增加約20萬元經費，這次端午敬老慰問金約發放564萬餘元。

不少鹿港長者都說，以往只有春節、重陽才能敬老慰問金，但是春節在年初，重陽在下半年，增加了端午敬老慰問金，讓年中也能夠領到敬老的小紅包，雖然只有500元，還是非常開心。

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  • 鹿港鎮長黃振彥（左）與順興里長郭正興（右），親送端午敬老慰問金給長者。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮長黃振彥（左）與順興里長郭正興（右），親送端午敬老慰問金給長者。（記者劉曉欣攝）

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相關關鍵字： 敬老慰問金 端午節 鹿港鎮
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