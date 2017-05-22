| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中水泥預拌車翻落溪 駕駛卡住搶救中
 首頁 > 生活

苗縣童軍大露營 香格里拉樂園展開

苗縣一年一度男女童軍大露營今天展開3天2夜活動。（記者許展溢攝）

2017-05-22  13:11

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣一年一度「全縣男女童軍大露營」，今天上午在造橋鄉香格里拉樂園展開，由退休的大同高中校長、苗栗縣童子軍教育學會理事長魏早炯擔任營主任，他表示，3天2夜露營主要目的是，透過活動結合生命教育。

今年大露營苗縣共13所國中參與，有137位學生參加。魏早炯說，大露營主要意義是，透過童軍精神，辦理生命教育探索，並從中透過各項活動，結合生命教育，讓學生親自體驗，同時能內化自己行為，未來成為一位優秀好國民。

竹南國中校長胡文生說，3天2夜大露營活動聚集不同學校學生，期待孩子們透過活動，進行校際交流。

苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿表示，童軍活動讓小朋友從中學、學中做，強調參加露營活動可以發輝互助精神， 並藉由難得的活動，學到在家中學不到的事物。

廣告
  • 苗縣今年共有137位國中生參加大露營活動。（記者許展溢攝）

    苗縣今年共有137位國中生參加大露營活動。（記者許展溢攝）

  • 苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿與學生互動。（記者許展溢攝）

    苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿與學生互動。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 童軍 露營
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：苗縣童軍大露營 香格里拉樂園展開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.