苗縣童軍大露營 香格里拉樂園展開
2017-05-22 13:11
苗縣一年一度男女童軍大露營今天展開3天2夜活動。（記者許展溢攝）
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣一年一度「全縣男女童軍大露營」，今天上午在造橋鄉香格里拉樂園展開，由退休的大同高中校長、苗栗縣童子軍教育學會理事長魏早炯擔任營主任，他表示，3天2夜露營主要目的是，透過活動結合生命教育。
今年大露營苗縣共13所國中參與，有137位學生參加。魏早炯說，大露營主要意義是，透過童軍精神，辦理生命教育探索，並從中透過各項活動，結合生命教育，讓學生親自體驗，同時能內化自己行為，未來成為一位優秀好國民。
竹南國中校長胡文生說，3天2夜大露營活動聚集不同學校學生，期待孩子們透過活動，進行校際交流。
苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿表示，童軍活動讓小朋友從中學、學中做，強調參加露營活動可以發輝互助精神， 並藉由難得的活動，學到在家中學不到的事物。
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