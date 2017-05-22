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虎航機師疑在執勤睡覺 虎航致歉、調查

2017-05-22  11:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣虎航遭爆機師疑似在飛行途中打盹、睡覺，一名台灣虎航副機師蒐證長達一年後，陸續拍攝8名正機師在航班途中疑似瞌睡照片，虎航表示對此事件向社會致歉。

虎航發聲明重申，表示「涉嫌」拍照的副機師目前停職調查拍照動機外，也分別對照片中3名極可能打瞌睡的飛行員進行調查，並表示今天3名飛行員都未執勤，將依照調查結果按照情節輕重進行處理，也對事件造成大眾疑慮致歉，虎航也承諾會持續加強機隊管理。

虎航強調目前所有飛行員班表，都有符合民航法規與國際認定的疲勞管理檢測，也無超時飛行之情事、無疲勞駕駛的情況。目前虎航現有飛行員92名，平均每位飛行員每月飛時為70-80小時（民航法規規範每月上限為120小時；每年上限1000小時），皆有紀錄可供查詢。

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  • 台灣虎航流出機師在機上睡覺照片。（匿名檢舉人提供）

    台灣虎航流出機師在機上睡覺照片。（匿名檢舉人提供）

  • 台灣虎航班機。示意圖（資料照，記者歐素美攝）

    台灣虎航班機。示意圖（資料照，記者歐素美攝）

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