價格回穩 吃香蕉正對時 

2017-05-21 17:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕受去年颱風影響，屏東香蕉產量銳減價格居高不下，讓不少消費者買不下手，隨著香蕉盛產期到來，香蕉拍賣價格從5月初每公斤60.5元降至現在每公斤44.9元，吃香蕉正對時。

去年莫蘭蒂、梅姬颱風重創，讓今年年初蕉價飆漲到每公斤115元，陸續上市後價格雖逐步平緩，但與去年同期相較，蕉價漲幅仍達25%，但從交易量來看，則比去年同期少了43.1%。

消費者準備迎來物美價廉的香蕉，但不少蕉農卻也開始擔心盤商操控價格，恐血本無歸。

縣府農業處長黃國榮表示，香蕉是屏東重要的經濟水果，種植面積約有3300公頃，現在逐漸進入產季，縣府將持續注意監控產地價格與到貨量情形，並配合農糧署啟動的調控措施，搭配各種銷售活動推廣屏東香蕉，鼓勵消費者選購，加強消費力道穩定農民的信心。