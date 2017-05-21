價格回穩 吃香蕉正對時
2017-05-21 17:13
〔記者邱芷柔／屏東報導〕受去年颱風影響，屏東香蕉產量銳減價格居高不下，讓不少消費者買不下手，隨著香蕉盛產期到來，香蕉拍賣價格從5月初每公斤60.5元降至現在每公斤44.9元，吃香蕉正對時。
去年莫蘭蒂、梅姬颱風重創，讓今年年初蕉價飆漲到每公斤115元，陸續上市後價格雖逐步平緩，但與去年同期相較，蕉價漲幅仍達25%，但從交易量來看，則比去年同期少了43.1%。
消費者準備迎來物美價廉的香蕉，但不少蕉農卻也開始擔心盤商操控價格，恐血本無歸。
縣府農業處長黃國榮表示，香蕉是屏東重要的經濟水果，種植面積約有3300公頃，現在逐漸進入產季，縣府將持續注意監控產地價格與到貨量情形，並配合農糧署啟動的調控措施，搭配各種銷售活動推廣屏東香蕉，鼓勵消費者選購，加強消費力道穩定農民的信心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 太妍開高衩飆美嗓 熱情獻吻誇台粉
- 強尼戴普險拒演《神鬼奇航5》 竟然只因這個理由...！
- 焦點評論》何妨遇強則強
- 男女當街上演活春宮 卻被路人拍成「動物腥球頻道」
- 蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- MiLB》王維中登板後援掉1分 3球解決洛磯「故事哥」
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發
- 去年餐會阿扁待「小房間」 呂秀蓮：夠難看了...
- NBA》怕3-1憾事重演！格林：沒把握與騎士爭冠
- NBA》今年季後賽分差大難看？杜蘭特：不喜歡就別看
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 柔道金牌宋雅婷、武術冠軍陳妙珺 獲總統教育獎
- （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
- 許哲珮結婚6年 終於好孕到
- 囧！男星性慾強迷玩換妻俱樂部 竟睡到自己老婆
- 竹市斥資28億 推動新校園運動
- 麻豆守護奏效 會考遇進香很安靜
- 環局長嗆環署 柯挺自家人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Xi threatened to start war over S China Sea: Duterte
- 艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
- （影音）FTISLAND老么組會台粉 敏煥被爆理想型是這款
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- 酒駕累犯打悲情牌 拒測結果還是送辦
- 川普造訪首日 沙美簽3800億美元投資協議
- 總統涉貪 巴西今全國大示威
- 黨代表也大勝 吳系仍將掌國民黨中常會
- 中職》室內打擊區有「漏洞」 張正偉擊破窗見怪不怪
- 結合慈善馬拉松 波麗士齊聚反毒路跑
- 蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
- 「半小時前才檢查無異」 新北三重洗衣店起火
- 扁違保外規定？ 中監：認定中
- 習近平致吳敦義賀電 提堅定反對台獨
- 台聯期盼吳敦義 改變馬英九「媚中路線」
- 【人生小景】老朋友
- 緋紅女巫深V中門大開 秀美乳辣翻坎城
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：價格回穩 吃香蕉正對時
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分