南投議長「錢」力以赴 古蹟媽祖廟修復開工
2017-05-21 16:17
南投縣定古蹟竹山鎮連興宮修復土工程，今舉辦開工典禮，縣長林明溱（第1排左3）等人到場，祈求施工平順、如期完工。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣定古蹟竹山鎮連興宮修復工程，在中央同意補助經費後，今日舉辦開工典禮，縣長林明溱及地方各級民代均到場虔誠祝禱，祈求工程平安、順利。
連興宮建於清乾隆21年（西元1756年），迄今已有261年歷史，也是南投縣最古色古香的媽祖廟，包括神像、古匾、古物等物件，都極為珍貴，縣府遂在民國89年正式公告為縣定古蹟。
儘管連興宮通過921大地震考驗，並未被震倒，且主結構也未受損，但雕樑畫棟等建築，絕大多數是「木構件」，因年久失修，有的早已嚴重腐朽，危及民眾進出安全，無奈廟方缺乏經費，導致修復工作遲未能展開，直至縣議會議長何勝豐出面允諾籌措經費，廟方修復工程才出現曙光。
今日開工典禮，除林明溱，竹山鎮長黃丹怡、縣議員蔡宜助、許素霞等人，也都到場與廟方人員一起焚香參拜，祈求施工順利，並在450個工作天後如期完工。
林明溱指出，該項工程總經費1200多萬元，中央補助75%、縣府負擔15%，剩下的10%經費，十分感謝縣議會議長何勝豐協助廟方共同分擔，除了將針對廟內各殿「木構件」腐朽、損壞進行修復以外，縣府也打算將該廟宇結合瑞龍瀑布發展，為地方注入一股觀光新活力，吸引更多觀光客前來遊玩。
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