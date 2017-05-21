旅美音樂家何宜庭堅持夢想 登上紐約知名表演舞台
〔記者洪友芳／新竹報導〕旅美音樂家何宜庭從5歲起開始接觸音樂，20多年來學習音樂過程，跟很多音樂人一樣，曾經歷無數次現實與理想的掙扎中，也遇到不少挫折與瓶頸，她以過來人經歷分享道，鼓勵學音樂者要學習堅持夢想，絶不輕言放棄，要以耐心與毅力突破困境。
現年26歲的何宜庭，已進修完美國紐約大學音樂研究所， 投入音樂界，6月10日將在紐約著名表演場所National Opera House，舉行一場室內樂音樂會演出，這由鋼琴、長笛、小提琴3位台灣音樂家所組成的室內樂團，音樂會的主題會圍繞在台灣與美國作曲家作品為主，其中有幾首為台灣民謠，這場音樂會後，何宜庭跟同好朋友所組成的室內樂團，預計固定到各地去巡迴演出。
5歲時，阿姨送了一台鋼琴給何宜庭當生日禮物，她從此喜歡上學音樂之路。為了學音樂，國中、高中就隻身前往台中就讀曉明音樂班，大學則考取台北市立教育大學音樂系，主修鋼琴，畢業後隨即赴美國紐約大學音樂研究所就修，從小學起她參加鋼琴比賽屢次得獎獲肯定，讓何宜庭更加篤定朝鋼琴專業演奏邁進。
大部分學習音樂的學生，會選擇去法國巴黎或奧地利維也納，當初為何選擇到紐約？何宜庭說，眾所皆知，紐約是全球商業、金融、藝術之都，這個城市融合了不同種族及多元文化，在紐約除了繁華、熱閙、現代化之外，更給人一種無限可能的感覺，只要你想得到。
在紐約大學音樂學院，何宜庭表示，影響她最深遠的教授是傑佛瑞．史旺（Jeffrey Swann），他是當今國際樂壇極受矚目的鋼琴家，曾獲義大利米蘭Dino Ciani國際大賽首獎、布魯塞爾伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎及紐約青年音樂家鋼琴大賽首獎，並應邀在世界各地巡迴演出，也曾經來台灣巡迴演出過。
何宜庭回想，上傑佛瑞．史旺（Jeffrey Swann）教授的課除了獲得琴藝提昇外，也更得到很多啓發與收獲，他教導她如何兼顧鋼琴演奏技巧及音樂性，同時也因為他擁有豐富的演出與比賽經驗，從教授身上，也學到了如何做好演出前的準備，如何應付台前的情緒轉折及臨場反應。
此外，紐約大學給學生很多演出的機會，只要有表演活動，她都會積極參與，她偶爾也幫非主修音樂的學生上鋼琴大師班，除了參與學校鋼琴獨奏及重奏的演出之外，她也參與非校內的演出，包括參加Queens College演出，到駐紐約台北經文會（Taipei Economic and Cultural Office in New York） 演出等。
20多年學習音樂之路，何宜庭認為，學音樂又要兼顧學業，過程比一般學生更為艱辛孤寂，她記得兒時，當同齡孩子在玩遊戲、看卡通、打球時，自己則是三、五本不同曲目的樂譜，得聚精會神在一週內背熟，重複不斷彈熟，想偸閒根本是奢望，為避免傷了手無法練琴，也很少參與球類活動，長大以後曾動念想放棄，卻總有一股力量再把她拉回。
何宜庭說，她曾無數次陷入理想與現實選項中掙扎，曾經茫茫然到深恐鋼琴演奏路線太狹隘，難以餬口，為了顧及現實，就讀大學及研究所期間，陸續接觸一些相關領域，諸如流行音樂、經紀、版權、音樂製作等公司，企圖找最佳出路。
儘管學琴歷程艱辛，何宜庭表示，需要學習如何堅持夢想，懂得在困境中淬練沈澱，每次遇到挫折時，她就調整自己的腳步，激勵自己，絶不輕言放棄，尤其是彈奏高難度曲目，遇到瓶頸時，就用無比的耐心與毅力去突破。
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