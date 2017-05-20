減輕家庭照顧者壓力 家扶籲善用1957諮詢專線

2017-05-20 12:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄市日前發生哥哥疑似不堪長期照顧精神障礙的妹妹，持刀砍殺妹妹身亡的社會事件，家庭照顧者的壓力又再度成為社會關注議題。家扶基金會提醒社會大眾，面對照顧壓力，可善加利用家扶基金會承接衛福部的「1957免付費福利諮詢專線」，諮詢相關居家喘息、照顧津貼等資訊，讓照顧者壓力得以釋放，避免憾事一再上演。

該社會案件發生於高雄市苓雅區，因父母早逝，哥哥擔下照顧患有中度精神障礙妹妹的照顧責任，長達30多年。案發當日，哥哥疑似因不堪照顧壓力，一時情緒失控，當街拿菜刀砍殺妹妹身亡，哥哥被警方拘捕時只說一句話「真的累了」。

根據衛福部統計，目前全國約有116萬名身心障礙者，其中慢性精神病患者就佔了11%，約有12.5萬人。家扶基金會認為，家庭照顧的重擔不應該只集中在某位家人的身上，為了避免類似人倫悲劇憾事再次發生，提醒民眾多多善用家扶基金會承接的1957福利諮詢專線洽詢。

家扶基金會指出，相關內容包括身心障礙者照顧津貼、長期照顧福利服務對家庭照顧者提供的「居家喘息服務」及「機構喘息服務」，照顧輕度、中度失能者的家庭照顧者每年最高有14天的協助照顧服務，重度失能者則有每年最高21天的協助照顧服務、還有各縣市政府提供的身心障礙者臨時暨短期照顧服務、日間照顧、家庭托顧、居家服務等照顧資源等，讓這些家庭的經濟及照顧壓力獲得舒緩。

此外，目前使用長期照顧服務，政府除了補助低收入戶、中低收入戶的經濟弱勢家庭外，其實針對非經濟弱勢的一般家戶也有提供70%的長期照顧服務補助。

「衛生福利部1957免付費福利諮詢專線」服務時間：早上8點至晚上10點全年無休，使用市話或月租型手機進線，通通免付費。