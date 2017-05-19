省道3公里爛路10年未翻修 7天內全翻新

彰化市往來花壇鄉省道台1線雙向3公里路段今天起全面刨除翻新。（記者湯世名攝）

2017-05-19 18:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市往來花壇鄉的省道台一線路段車流量大，路面已有逾10年未翻修，公路總局彰化工務段勘查發現其中3公里長路段龜裂情形嚴重，影響用路人行車安全，今天起進場施工刨除路面，預計7天內南北雙向車道即可全面翻新，以維護縱貫公路道路品質及用路人行車安全。

彰化工務段長蔡宜宏表示，這3公里長路段是北起彰化市南興橋，南至花壇鄉花秀路的雙向道路，其中尤以花壇鄉公所前的路面龜裂情形最為嚴重，由於已有10多年未曾刨除翻新，他們便決定全面翻修，在相關單位協調後，包括水公司、電信、電力及瓦斯等單位，先將沿線共481處孔蓋全部下地，今天再由他們進場，先從南下車道開始刨除路面，鋪設柏油，緊接著再進行北上車道施工，預計7天內沿線3公里長路段即可全面翻新，施工總經費4000多萬元，日間施工將避開交通尖峰時段。

蔡宜宏說，為避免道路鋪設柏油後，又被開挖埋設民生相關管線，破壞路面品質，相關單位也已協調完成，3年內禁止開挖，以增加路面使用年限，另外，他們也將持續勘查轄區相關道路路面品質，並進行翻修，以維護用路人行車安全。