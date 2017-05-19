| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全場高呼要阿扁上台致詞 阿扁選擇這麼做... 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

省道3公里爛路10年未翻修 7天內全翻新

彰化市往來花壇鄉省道台1線雙向3公里路段今天起全面刨除翻新。（記者湯世名攝）

2017-05-19  18:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市往來花壇鄉的省道台一線路段車流量大，路面已有逾10年未翻修，公路總局彰化工務段勘查發現其中3公里長路段龜裂情形嚴重，影響用路人行車安全，今天起進場施工刨除路面，預計7天內南北雙向車道即可全面翻新，以維護縱貫公路道路品質及用路人行車安全。

彰化工務段長蔡宜宏表示，這3公里長路段是北起彰化市南興橋，南至花壇鄉花秀路的雙向道路，其中尤以花壇鄉公所前的路面龜裂情形最為嚴重，由於已有10多年未曾刨除翻新，他們便決定全面翻修，在相關單位協調後，包括水公司、電信、電力及瓦斯等單位，先將沿線共481處孔蓋全部下地，今天再由他們進場，先從南下車道開始刨除路面，鋪設柏油，緊接著再進行北上車道施工，預計7天內沿線3公里長路段即可全面翻新，施工總經費4000多萬元，日間施工將避開交通尖峰時段。

蔡宜宏說，為避免道路鋪設柏油後，又被開挖埋設民生相關管線，破壞路面品質，相關單位也已協調完成，3年內禁止開挖，以增加路面使用年限，另外，他們也將持續勘查轄區相關道路路面品質，並進行翻修，以維護用路人行車安全。

廣告
  • 彰化市往來花壇鄉省道台1線雙向3公里路段今天起全面刨除翻新。（記者湯世名攝）

    彰化市往來花壇鄉省道台1線雙向3公里路段今天起全面刨除翻新。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台一線 路面
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：省道3公里爛路10年未翻修 7天內全翻新


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.