南門護理之家火警 地方呼籲勿讓恆春成為醫療孤島
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春南門護理之家發生火警不幸釀成4死55傷，屏縣長潘孟安立即南下慰問傷者，強調恆春半島的醫療向來不足，此次事件更突顯其嚴重性，迫切需要急重症醫護人力進駐，立委莊瑞雄直接提報院會請行政院處理，並呼籲空勤進駐恆春機場，國軍或榮總至恆春設分院，別再讓恆春半島成為台灣醫療孤島。
火警意外發生後，潘孟安到護理之家及恆春各醫療院所關心傷者，沈痛表示，縣府一直在努力爭取提升恆春半島醫療體系，希望衛福部此次能夠聽進地方的心聲，跳脫傳統窠臼及思維，正視恆春半島醫療問題。
潘孟安指出，恆春半島最擔心的就是醫療，第一次發生如此重大突發性事件，突顯出恆春半島醫療嚴重不足，包括缺乏急重症醫護人力、後送治療等，病床數原本就不夠，要分別安置這麼多的患者，對恆春半島醫療是一大挑戰，縣府已緊急徵調縣內區域醫院人力支援。
「大火燒出恆春半島的醫療資源缺乏問題。」屏南立委莊瑞雄說，恆春地區共有三間中小型醫院，總共158床急診病床，看起來病床數雖然足夠，但醫護人員卻嚴重不足，最主要的原因就是在於醫療人員薪資偏低，留不住醫療人才，此外，傷患必須北送高雄大型醫療中心時，唯一救命之路長達120公里，前80公里為一般平面道路，只有最後40公里才是高速公路，對於分秒必爭的急診病人，就醫之路千里迢迢。
莊瑞雄說，多次要求內政部空勤總隊應設駐恆春機場，縮短重症病患後送大型醫療院所的時間，內政部也在研擬其他提升恆春半島病患救助的機制，莊瑞雄強調，將協調國防部及退輔會，評估在恆春設立國軍恆春總醫院或高雄榮總恆春分院，讓醫療中心的資源也能進駐台灣最南端，提升恆春半島的醫療品質，讓當地居民也能享有完善的就醫環境及醫療照顧。
發起「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案的恆春民眾許耿睿說，這個事件凸顯恆春半島醫療資源缺乏問題，除了爭取空勤駐點，不少居民也發起連署「建議國防部設立國軍恆春總醫院」，都是居民殷殷期盼中央關注偏鄉醫療的渴望，希望這起重大意外後，政府為每年數百萬遊客及居民安危，多投注醫療資源達到基本的「生命平權」。
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