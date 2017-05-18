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中彰投分署與開利旺合作 贈200雙愛心鞋給弱勢

2017-05-18  17:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動力發展署中彰投分署與民間鞋業公司合作，贈送200雙鞋給中彰投4個多元就業開發團體，再轉贈給團體所服務的弱勢家庭。

中彰投分署與開利旺鞋業公司有職訓方面的合作，而開利旺有200雙愛心鞋想送給弱勢家庭，因此委託分署擔任平台，轉贈給有需要的民眾。分署決定將200雙愛心鞋，轉贈給所輔導的多元就業開發團體，這些團體在中彰投分署的輔導下，自行開發產品販售或者是從事服務弱勢民眾的工作。

中彰投分署依團體的服務性質，選出勵馨社會福利事業基金會、台中市山海屯啟智協會及台中市智障者家長協會、南投縣青年返鄉服務協會4個多元就業開發方案補助單位，每一單位約50雙，要透過這些民間公益團體物資平台，將愛心資源分享給有需要的弱勢家庭。

分署長陳瑞嘉表示，受贈的多元單位平時就透過設立「物資分享中心」、「實物銀行」、「愛心工坊」等平台，創造弱勢族群的就業機會，讓需要幫助的家庭即時得到協助，解決物資短缺的困境。

陳瑞嘉表示，以台中市智障者家長協會為例，協會在西屯區設立「心窩會館」，在收到各界的愛心捐贈二手物資後，協會再教導學員們進行二手物資的整理及銷售，讓這些身心障礙的孩子們獲得一份穩定的工作，學習「如何拿著釣竿釣魚」。

陳瑞嘉表示，希望藉由開利旺鞋業的愛心，達成拋磚引玉的作用，鼓勵更多人投入公益共襄盛舉。

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  • 中彰投分署與民間鞋業合作，贈送200雙愛心鞋給弱勢家庭（記者蘇金鳳攝）

    中彰投分署與民間鞋業合作，贈送200雙愛心鞋給弱勢家庭（記者蘇金鳳攝）

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