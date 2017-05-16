| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明天高雄4區水壓降低8小時 影響52653戶用水 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

中市美村路、崇倫街地下道填平 分隔島惹民怨

2017-05-16  22:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中鐵路高架化之後，各地下道陸續填平縫合，其中，南區美村路地下道與崇倫街機車地下道，預計本月19日封閉施工，不過，民代卻質疑，未來填平後如增設分隔島，路面將會縮小，妨害通行之外，也會影響消防車等大型車輛出入，交通局長王義川則說，會協調建設局、鐵工局，並委託地方的里長與道路兩側住戶溝通，評估是否增設分割島。

市議員鄭功進指出，上述工程預計從本月19日至10月5日，為時140天，這陣子他收到上百份的居民陳情書，居民主張不宜增設分隔島，主因是美村路二段路寬僅20米，若增設分隔島，通行的路面空間將更狹小，不僅妨礙民眾通行，也不利救災等大型車輛進出，另外，市議員邱素貞也持類似看法。

中市政府交通局局長王義川，今天（16日）與鄭功進、立法委員黃國書助理等民代，以及西川里里長葉家宏、福順里里長莊茂得、福平里里長張啟龍等人會勘，地方人士再度表達反對增設分隔島的意見，張啟龍與莊茂得2位里長強調，包括店家與社區大廈的住戶，都一致反對增設分隔島，主因是整條美村路都沒有分隔島，貿然在這個路段出現一個分隔島，恐會導致不必要的車道路面縮減。

王義川承諾，將依據地方民眾的意見進行調整，分隔島並非一定要設置，只要能確保民眾的用路安全，又不延長工期的前提下，將與建設局、鐵工局進行協商，共創三贏的美滿結果。

廣告
  • 民代與地方人士今天會勘時，表達美村路地下道填平後，不要增設分隔島的意見。（記者張瑞楨翻攝）

    民代與地方人士今天會勘時，表達美村路地下道填平後，不要增設分隔島的意見。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 分隔島 台中 道路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：中市美村路、崇倫街地下道填平 分隔島惹民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.