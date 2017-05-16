中市美村路、崇倫街地下道填平 分隔島惹民怨
2017-05-16 22:10
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中鐵路高架化之後，各地下道陸續填平縫合，其中，南區美村路地下道與崇倫街機車地下道，預計本月19日封閉施工，不過，民代卻質疑，未來填平後如增設分隔島，路面將會縮小，妨害通行之外，也會影響消防車等大型車輛出入，交通局長王義川則說，會協調建設局、鐵工局，並委託地方的里長與道路兩側住戶溝通，評估是否增設分割島。
市議員鄭功進指出，上述工程預計從本月19日至10月5日，為時140天，這陣子他收到上百份的居民陳情書，居民主張不宜增設分隔島，主因是美村路二段路寬僅20米，若增設分隔島，通行的路面空間將更狹小，不僅妨礙民眾通行，也不利救災等大型車輛進出，另外，市議員邱素貞也持類似看法。
中市政府交通局局長王義川，今天（16日）與鄭功進、立法委員黃國書助理等民代，以及西川里里長葉家宏、福順里里長莊茂得、福平里里長張啟龍等人會勘，地方人士再度表達反對增設分隔島的意見，張啟龍與莊茂得2位里長強調，包括店家與社區大廈的住戶，都一致反對增設分隔島，主因是整條美村路都沒有分隔島，貿然在這個路段出現一個分隔島，恐會導致不必要的車道路面縮減。
王義川承諾，將依據地方民眾的意見進行調整，分隔島並非一定要設置，只要能確保民眾的用路安全，又不延長工期的前提下，將與建設局、鐵工局進行協商，共創三贏的美滿結果。
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