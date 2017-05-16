中市政府北上促銷農特產 立委洪慈庸也來幫忙

「台中市在地優良農產暨食品夏季展銷」活動在台北sogo舉行。（台中市農業局提供）

2017-05-16 21:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局輔導保證責任中都農業生產合作社，為拓展台中市農特產品國內行銷通路，今天起至5月28日在太平洋SOGO台北忠孝館舉行「台中市在地優良農產暨食品夏季展銷」活動，展出台中契作非基改大豆、大甲芋頭、蜂華蜂蜜等產品多達60攤品，希望讓更多北部消費者體驗台中優質的農特產品，立委洪慈庸也趕來站台。

台中市在地優良農產暨食品夏季展銷活動記者會今日在太平洋SOGO百貨台北忠孝館熱鬧登場，台中市農業局副局長蔡勇勝、立委洪慈庸、太平洋SOGO百貨台北店忠孝館副店長賴必昌、東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐、財團法人台灣區雜糧基金會代表焦鈞、保證責任台中市沙鹿區果菜運銷合作社理事主席童育賢等都到場共襄盛舉。

農業局表示，台中夏季展銷活動在太平洋SOGO台北店忠孝館12樓，從今天至5月28日共展出13天，這次展銷會主打台中契作非基改大豆、大甲芋頭、蜂華蜂蜜和新社香菇等，現場另有中市優質大豆製成的味噌提供免費品嚐。