金門落實實名制 防「狼師」叩門

2017-05-15 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕為防「狼師」叩門，金門縣政府今天表示，將全面清查補習班教職員名冊，以落實實名制，若補習班19日前未將結果回覆縣府教育處，還會有進一步查察措施。

縣府指出，近來因台灣補習班「狼師」社會事件，造成人心惶惶，教育處為保障學生權益，已於11日發函各補習班全面清查補習班教職員名冊，要求補習班對外招生、廣告等皆須揭露教師真名（可在旁加註化名），並列入稽查之必要項目。

縣府教育處表示，除要求補習班於19日回覆，並預定於5月底或6月初辦理稽查，以確實維護縣內學生補習的權益。

縣府教育處長李文良表示，依金門縣自治條例規定，金門縣補習班教師解聘任須提報教師姓名、身分證字號與相關學經歷，經縣府透過教育部不適任教師查詢系統確認無違法相關情事後，再核准補習班聘任。

李文良指出，未來也會對縣內補習班不定期進行稽查，確認教師身分與資格，以杜絕狼師進入補習班造成危害。

縣府教育處發函給地區補習班，已有不少補習班響應，其中金門台大文理補習班負責人陳宏仁表示「全力配合」，並在臉書貼出「補教實名制、義不容辭」告示，公布老師化名與真實姓名；也有補習班表示，只要是好的政策一定會配合。