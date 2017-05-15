| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

金門落實實名制 防「狼師」叩門

2017-05-15  22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕為防「狼師」叩門，金門縣政府今天表示，將全面清查補習班教職員名冊，以落實實名制，若補習班19日前未將結果回覆縣府教育處，還會有進一步查察措施。

縣府指出，近來因台灣補習班「狼師」社會事件，造成人心惶惶，教育處為保障學生權益，已於11日發函各補習班全面清查補習班教職員名冊，要求補習班對外招生、廣告等皆須揭露教師真名（可在旁加註化名），並列入稽查之必要項目。

縣府教育處表示，除要求補習班於19日回覆，並預定於5月底或6月初辦理稽查，以確實維護縣內學生補習的權益。

縣府教育處長李文良表示，依金門縣自治條例規定，金門縣補習班教師解聘任須提報教師姓名、身分證字號與相關學經歷，經縣府透過教育部不適任教師查詢系統確認無違法相關情事後，再核准補習班聘任。

李文良指出，未來也會對縣內補習班不定期進行稽查，確認教師身分與資格，以杜絕狼師進入補習班造成危害。

縣府教育處發函給地區補習班，已有不少補習班響應，其中金門台大文理補習班負責人陳宏仁表示「全力配合」，並在臉書貼出「補教實名制、義不容辭」告示，公布老師化名與真實姓名；也有補習班表示，只要是好的政策一定會配合。

廣告
  • 金門縣政府已要求補習班落實實名制，務將「狼師」擋於門外。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府已要求補習班落實實名制，務將「狼師」擋於門外。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 補習班 補習班實名制 金門
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：金門落實實名制 防「狼師」叩門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.