快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
金門落實實名制 防「狼師」叩門
2017-05-15 22:23
〔記者吳正庭／金門報導〕為防「狼師」叩門，金門縣政府今天表示，將全面清查補習班教職員名冊，以落實實名制，若補習班19日前未將結果回覆縣府教育處，還會有進一步查察措施。
縣府指出，近來因台灣補習班「狼師」社會事件，造成人心惶惶，教育處為保障學生權益，已於11日發函各補習班全面清查補習班教職員名冊，要求補習班對外招生、廣告等皆須揭露教師真名（可在旁加註化名），並列入稽查之必要項目。
縣府教育處表示，除要求補習班於19日回覆，並預定於5月底或6月初辦理稽查，以確實維護縣內學生補習的權益。
縣府教育處長李文良表示，依金門縣自治條例規定，金門縣補習班教師解聘任須提報教師姓名、身分證字號與相關學經歷，經縣府透過教育部不適任教師查詢系統確認無違法相關情事後，再核准補習班聘任。
李文良指出，未來也會對縣內補習班不定期進行稽查，確認教師身分與資格，以杜絕狼師進入補習班造成危害。
縣府教育處發函給地區補習班，已有不少補習班響應，其中金門台大文理補習班負責人陳宏仁表示「全力配合」，並在臉書貼出「補教實名制、義不容辭」告示，公布老師化名與真實姓名；也有補習班表示，只要是好的政策一定會配合。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今夜起各地嚴防大雨 明晚雨勢趨緩後天放晴
- 遭知名飲料店逼接電話後開除 聽障生受辱痛哭
- 《謠言終結站》涼拌小黃瓜+滷花生 不會拉肚子
- 520結婚登記熱門日 鳳一戶所推早鳥好禮大放送
- 網路攻擊頻傳 專家：「衛生習慣」不佳易成目標
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金晶哭號跪爬進靈堂 未送豬哥亮「不孝」
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
- 桃園東門市場6.2億重建 上網招標
- 跛行不離棄 戴春香坐輪椅也要顧媽
- 自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？
- 自由談》蟲窩、蟻穴，腐蝕台灣！
- 被趙藤雄告妨害名譽獲不起訴 林洲民這樣說...
- 失智老翁坐計程車迷路 暖警助父女團員
- 邂逅天菜嘿咻 女研究生控性侵
- 高雄新建大樓火警 1死12送醫
- 吳念真推紙風車下鄉 認真不怕肝苦
- 麥可愛女上空日光浴 挨批加碼反擊
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 成功路封7個月了 商家怨撐不下去
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 親情無國界 3「越母」教學童包春捲
- NBA》騎士太早晉級 苦等東決對手
- 挺台參與ＷＨＡ 大學生發起全球連署
- 兩岸政策協會民調》為參加WHA承認九二共識 逾7成民眾反對
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 漢光加碼 模擬共機進犯清泉崗
- 夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔
- 恐怖情人報復直播自焚 臉書又遭質疑
- 南山人壽獲利縮 寶成Q1獲利腰斬
- 陳立宏消瘦坐輪椅 吞嚥困難
- 品味奇異時刻─紐西蘭陶朗加
- 身分證字號54、84、74…沾到「死」可申請更改
- 陳育軒被「小胖」震撼到
- 邀少女跳水試膽 少年躍10米橋溺斃
- 樂華夜市持刀亂劈 男子落網辯稱為父出氣
- 〈愛情見習生〉最糟的 不是分手
- 大巨蛋移樹今斷根 護樹團體抗議
- 90歲文夏飆高音 寶島歌王帶80歲媽捧場
- 〈情境線索〉吃東西 洩心機
- 中職》統一獅女孩主題日最終回 高雄澄清湖熱鬧登場
- 幫媽媽奉茶、洗腳 先嗇宮教孝道
- 星期專訪》蔡：人民期待的在野黨 絕非反改革、擋建設
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
- 水石有機書店 閒置廠房變客棧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金門落實實名制 防「狼師」叩門
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分