東南水泥高雄廠 明年底停燒煤炭

東南水泥高雄廠將於明年底停燒煤炭。（記者黃旭磊攝）

2017-05-15 20:52

［記者黃旭磊／高雄報導］東南水泥高雄廠將於明年底停燒煤炭，高雄市區空污可望稍獲改善。

東南水泥高雄廠位於高鐵左營站旁，近住宅及學校，多次被文府國小師生及家長抗議，首創空污旗，細懸浮微粒（PM2.5）超標就升旗警示，提醒師生減少戶外活動，曾創下升旗62天紀錄，已成為在地空污標的。

業者表示，將提前在明年（107年）12月31日終止水泥廠前端旋窯操作製程，轉型為熟料硏磨營運，亦即停燒煤炭，不生產熟料，但會買熟料研磨水泥，繼續生產水泥出售，改善高雄市區空污。

廠方表示，創辦人陳江章於民國45年設廠一直在高雄市繳納稅金，並為高雄捷運投資7億元，3年前高雄氣爆後捐助1000萬元，並投資一卡通，長期為地方奉獻心力。而未來將前鎮成功路廠區及旗津廠區土地引進資訊、文創及觀光產業，響應亞洲新灣區整體規劃。

左營區空污嚴重，去年環保署細懸浮微粒（PM2.5）紅標警戒達42天，為全台天數最多地區，而東南水泥高雄廠設備老舊、污染頻傳，去年5月遭市府環保局勒令停工，於同年9月申請試車，試車後竟有12次設備異常紀錄導致停車紀錄。