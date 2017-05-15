北捷年年虧損 北捷：票價只要漲五毛就會賺

2017-05-15 00:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕隨著捷運路網擴增，北捷日運量逐年增長。但是，北捷企劃處長吳俊佑坦言，捷運的運輸本業並沒有賺錢，每年皆虧，差別只在於「大虧小虧」。回顧廿年來的運輸收入，他說，大多虧損七到八億，但去年虧損金額僅有三億，創下北捷廿年來虧損金額最小的紀錄。吳俊佑說，鑑於假日搭乘人次少，因此北捷去年推出「親子同行一日票」與「三五好友一日票」；北捷也與一Ｏ一或永康商圈合作，凡持一日票即可獲贈小禮物，藉可鼓勵民眾搭乘捷運，去年的運輸收入才因此增加。

吳俊佑表示，市長柯文哲上任後要求，強調北捷商業極大化，彌補運輸本業虧損。因此北捷去年開始擴展附屬事業與業外收入，包括將北捷站內的辦公空間出租，作為商業空間使用，一年增加六八ＯＯ萬收入；由快取寶經營的「三溫層購物自取櫃」進駐北捷一Ｏ八站，北捷並收取租金，收入增加一五ＯＯ萬。吳俊佑表示，北捷的商業空間增加，人潮因此增長，接著廣告就會進駐。他說，藉由業外收入彌補本業虧損，他說，北捷從一Ｏ四年的盈餘五億，增為一Ｏ五年的十五億。

北捷表示，木柵線民國八十五年通車，當時日運量為三萬多人次；營運至今，捷運路網已成型，日運量可達二Ｏ三萬人次。吳俊佑說，捷運搭乘人次逐年增長，但也隨著捷運路網成形，因此每年要提撥一筆重置基金，做為日後北捷購買新車廂的費用，才造成北捷運輸本業年年虧損。

此外，吳俊佑說明，捷運路網中也有分賺錢與不賺錢的路線。由於台北市的商業行為較強，賺錢的路線多是在台北市境內，位在新北市內的捷運路段則不賺錢，像是板南線土城段就是一例。

吳俊佑說，去年總搭乘人次為七億三千萬，意指，平均票價只要從現行的廿三漲到為廿三.五元，捷運運輸本業就不會虧損。但目前由於北市府的政策方向，暫時不會調漲捷運票價。