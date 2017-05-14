夏天海邊兩個太陽 養蚵人家艱苦吞腹裡

2017-05-14 14:53

〔記者陳燦坤／雲林報導〕這幾天氣溫飆高，雲林沿海養蚵人家形容是面臨「兩個太陽」煎熬，海面溫度常飆破40度，不一會兒便汗流浹背，儘管防曬配備全派上用場，皮膚還是免不了被曬傷，箇中辛勞只有自己能感受。

進入夏季氣溫漸漸飆高，尤其連日來在沒有任何遮蔽的雲林沿海，上午10時過後火傘高張，就算是喜愛垂釣的釣客也不敢貿然出海，擔心高溫中暑，反觀放養牡蠣的漁民則是戴著斗笠、袖套等，頂著大太陽下海整理蚵條，在太陽曝曬下已經夠熱，海水反射陽光的溫度照在身上自然更熱，簡直是遇上兩個太陽，下海作業5分鐘不只汗流浹背，皮膚也曬得刺痛。

林姓漁民無奈表示，整理蚵條需掌握退潮時機，所以不論天候多熱都得下海作業，為了搶時間，若是在沿海作業，漁民常是自備便當，近海作業則得在船上煮大鍋飯，根本沒空上岸歇息。