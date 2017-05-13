前瞻挨批 交部：是時候將公車提升到軌道水準

2017-05-13 19:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部次長王國材今召開「前瞻基礎建設計畫--軌道計畫」說明記者會，親上火線回應前行政院長江宜樺、毛治國和前交通部長葉匡時對軌道計畫的質疑，更搬出多達42本的軌道建設計畫報告證明計畫確實經過充分評估。

王國材表示，台灣公共運輸使用率長期停在16%，現在是時候將公車提升到軌道服務以突破運輸瓶頸；前瞻軌道計畫從520新政府上任以來就進行到現在，從交通部各單位到行政院內都經過嚴謹、激烈的完整討論，預算每2年就會滾動檢討一次，非一次就定下8年計畫。

蔡政府計畫推動8800億的「前瞻基礎建設計畫」，其中一半的經費將用於各縣市的軌道建設。前行政院院長、長風文教基金會董事長江宜樺表示，台灣確實需要前瞻性的基礎計畫建設，但目前蔡政府提出的計畫沒有經過專業審慎的規劃，貿然舉債大量投入各種軌道建設，嚴重扭曲國家長遠發展所需要的經費分配，是一種缺乏真正前瞻視野的做法，讓全國有識之士都感到憂慮。而且軌道運輸投資成本極高，未來維養費用更高，而目前政府預估的經濟效益誇大，在未做好詳細評估前即貿然舉債用光政府債務餘額，勢必增加台灣財政負擔，掏空台灣的未來。

王國材表示，前瞻軌道計畫是經過很多討論後的產物，我國公共運輸使用率面臨停滯在16%的瓶頸，除北北基桃以外，其餘縣市公共運輸市占率都在10%以下，而每年有3000人因使用私人運具死亡；過去以公車客運為主的思維，是時候提高到服務水準較高的軌道運輸，才能突破公共運輸瓶頸。

前瞻軌道計畫多次被外界質疑沒有經過專業審慎規劃，對此王國材表示，38項軌道計畫中，有9項計畫業獲行政院核定、3項正辦理綜合規劃、14項正辦理可行性研究、6項僅編列規劃費用、6項是硬體設施升級無須辦理可行性研究，前述相關的可行性研究及綜合規劃報告中皆已納入財務評估及營運規劃，並非沒有經過專業審慎的規劃。這些計畫是過去地方表達強烈需求的建設，交通部認為無環評爭議且時機成熟才會納入，如新竹環狀輕軌地方已爭取超過20年，因評估可改善大新竹、竹科交通而納入。

王國材今天特別針對毛治國所提的「遍地開花式的輕軌」及「積極推動鐵路立體化」回應，他說，交通部對於輕軌的考量在於運量，因此這次是選擇過去養量成果較好的城市，如基隆、新竹、淡海、安坑，而為因應輕軌在都市路段會增加交通負荷，淡海及安坑輕軌都有高架段設計，因此沒有阻隔都市發展的問題。

鐵路立體化部分，王國材則說，不建議每個城市都要做立體化，要看會不會影響到都市安全和造成阻隔，若鐵路沿測都沒有發展地區就沒有必要；他特別舉日本的大平台觀念，也就是把人車立體化，不動鐵路讓人車在同一平台，是更為前瞻的概念。