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苗栗南庄繡球花開 山城更添浪漫

苗栗南庄繡球花盛開。（記者蔡政珉攝）

2017-05-13  12:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉是目前縣府力推的慢城，美麗山景和特色老街吸引不少遊客，最近南庄鄉繡球花開，美景醉人，行政院客委會與苗栗縣政府、南庄鄉公所與南庄鄉觀光產業協會舉辦繡球花宴，現場拋繡球，增添喜氣，鄉內也有14間民宿響應，栽種繡球花，傳遞幸福浪漫。

響應栽種繡球花的南庄鄉玉荷園民宿指出，從五月開始，繡球花可以綻放約兩個時間，剛好接續客庄特色的「四月雪」油桐花， 讓台三線更浪漫。其中不少民宿栽種其他花卉延續繡球花盛開後空檔，讓美麗慢城繼續浪漫慢活，以玉荷園為例，之後7月份荷花將盛開，花海一波接一波，盼讓遊客盡情賞花，讓南庄鄉的觀光發展更具內涵與活力。

客委會主委李永得、苗栗縣長徐耀昌、徐耀昌夫人蔡麗卿等人今天都在「繡球花宴 漫客庄」活動現場拋繡球，傳遞幸福，透過繡球花花語「希望、忠貞、美滿」，與南庄鄉「重視人際互動」、「追求美好生活」的慢城意涵結合，

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