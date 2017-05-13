食安問題再一樁！「木匠手作」使用過期原料

2017-05-13 11:27

〔記者林惠琴／台北報導〕人氣網購業者驚傳使用過期原料！衛福部食藥署昨日會同桃園市衛生局至「三汫鹿兒島食品有限公司」（木匠手作），執行「網購人氣食品製造業者稽查專案」，結果發現業者使用過期的食品添加物來製作產品，已要求業者停止販售並辦理下架回收。

食藥署表示，現場查獲業者使用過期的食品添加物，將有效日期到今年3月23日的「香草香料」製售於「荷包蛋布丁」、「滷肉飯布丁」，兩者保存期限均為4天，提醒若消費者購買到生產日期為今年3月24日至5月12日的產品，應該立即暫停食用。

食藥署指出，現場也發現「德麥芒果醬」等9項逾期原料與食品添加物貯放於廠區，但並未於生產製造中使用。

針對逾期的「德麥芒果醬」與「香草香料」等10項原料、食品添加物及其製成半成品、產品，衛生單位已於現場封存數量共計62.83公斤。

食藥署強調，違規產品除了以網購通路進行販售外，也於業者所經營的2家門市銷售，衛生局已要求業者停止販售及辦理下架回收，依照《食品安全衛生管理法》規定，可處業者6萬元至2億元不等罰鍰。