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方便不要變隨便 台東oBike任意停將開罰

2017-05-13  09:52

［記者陳賢義／台東報導］共享自行車oBike自4月底進駐台東，部分民眾騎乘後直接停放路邊，有礙市容也影響交通，民眾怨斥欠缺公德心；台東縣警局表示，oBike自行車違規停車，可依道路交通管理處罰條例第74條規定，裁處300元以上、600元以下罰鍰，初步會先以oBike自行車業主為舉發對象，待業者申請歸責轉移後，承租民眾將會成為受處罰人。

「一點公德都沒有！賦予大家方便的美意，搞得隨便似的，這樣很丟咱們在地人的臉」、「台東新站附近很多巷子裡也有，而且都是放在草叢堆」、「遲早會發現一堆腳踏車日曬雨淋車況不佳，到處亂丟，變成環境髒亂的垃圾」，oBike「隨借隨還」、本意良好，但欠缺管理，部分車輛已傷痕累累，民怨再不適度規範，美意恐成大困擾。

台東縣警局表示，oBike在台東市區出現後，已成為市民或外地遊客最夯的交通工具，目前停車為共用機慢車停車格，但發現不少騎乘oBike民眾有違規停車的情形，已影響市區停車秩序及安全，日前已協調業者按日整理oBike自行車，並停放至適當位置，避免影響交通秩序及安全，也呼籲騎乘民眾依序停車：另外，oBike易受外力移動，提醒承租民眾停妥後自行拍照存證，作為日後收到罰單申訴的證據，才可快樂享受騎乘oBike慢活遊台東的樂趣。

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  • oBike任意停，民怨給方便變隨便，使用者欠缺公德心。（記者陳賢義攝）

    oBike任意停，民怨給方便變隨便，使用者欠缺公德心。（記者陳賢義攝）

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