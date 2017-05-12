女遭性侵路人見死不救 網友嘆：竟然發生在台灣...

2017-05-12 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月16日，桃園一名女子在遛狗時遭37歲朱姓男子性侵，法院在今日判決朱男4年6個月有期徒刑。但因整起案件中，有3名路人聽到女子呼叫卻視而不見，有網友感嘆「還以為發生在國外，沒想到竟然是台灣。」

根據判決書指出，被害人當時遭朱男拉近草叢中性侵，後來抓緊時機推開朱男，並向周圍的三名路人求救，大喊「有人要強暴我、救我。」但第一個路人被嚇跑，另外兩人也同樣逃跑，最後跑進鄰近一間公司向警衛求助。

這樣的現象引起網友熱烈討論，有網友感嘆，「我還以為是國外新聞竟然是台灣」、「看標題我以為中國」、「看到新聞以為是中國、印度，沒想到是臺灣...」、「打個電話報警都做不到嗎？」、「最基本的幫忙報警應該不難吧」；但也有人認為「台灣誣告太多了，抹掉大家的善心」、「現代人怕麻煩當然閃，哪有那麼多英雄還是大俠？」、「多一事不如少一事，唉。」