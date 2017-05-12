午後嘉義高溫飆36度 鄭明典這樣說

受鋒面前暖區影響，暖空氣加上下沉氣流讓西南部飆高溫。（圖擷自中央氣象局）

2017-05-12 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕在暖空氣壟罩下，今天（12日）下午1點33分嘉義出現36度高溫，中央氣象局已發布即時天氣訊息，今晴朗炎熱嘉義地區已有36度高溫發生，提醒民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

中央氣象局科技中心主任鄭明典下午在臉書分析指出，嘉義並非盆地，卻有近36度高溫，這是鋒面前暖區，暖空氣加上下沉氣流帶來的晴空，共同作用的結果；除了嘉義以外，西南部縣市也都出現33、34度以上的高溫，