北市7幹線公車條下月換編號 行駛動線與站位不變

2017-05-11 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公共運輸處今（11）日宣布，現有的7條幹線公車將於6月1日起變更路線編號，行駛動線與站位則都維持不變；7月1日起則會有另外5線公車轉型為幹線公車，當月起幹線公車也將採密集發車，未來也將提供轉乘公車、捷運半價優惠。

綜合媒體報導，北市公運處指出，目前北市有7條幹線公車，自下月起將改變路線編號，分別為敦化幹線將變更為688路、信義幹線變更為88路、信義新幹線變更為588路、和平幹線變更為568路、重慶幹線變更為300路、中山幹線變更為200路、忠孝新幹線變更為600路。

另在7月時也將有另外5線公車轉型為幹線公車，分別是南北向的「敦化」、「松江新生」2路線，詳細編號為「敦化幹線（大都會客運285）」、「松江新生幹線（新店客運642）」；以及東西向的「民生」、「仁愛」2路線及「內湖」線，詳細編號則是「民生幹線（首都客運518）」、「仁愛幹線（台北客運263）」、「內湖幹線（大都會客運287）」等，屆時也將採密集發車模式營運，平日尖峰班距為4至6分鐘，離峰5至10分鐘，且搭乘幹線公車轉乘公車及捷運均有優惠，實施日期則未定。至於一般公車轉乘一般公車，則尚未規劃提供優惠。