南投「好食民宿」標章 官民齊心拼觀光

2017-05-10 18:29

〔記者謝介裕／南投報導〕拼觀光，南投縣府特別結合民宿觀光協會共同推動「南投好食民宿」標章，今日更為7家民宿進行授證工作，盼藉此提升旅遊品質與友善環境，讓南投一步步朝向觀光首都目標邁進，能夠真正成為國際旅客來台觀光首選。

「南投好食民宿」授證活動，今日在魚池鄉晶園休閒渡假村熱鬧登場，除了縣長林明溱出席頒發認證以外，台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田、台灣入境旅遊協會理事長王全玉、台灣民宿協會理事長施武忠、南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎、南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長黃禹諺、南投縣導覽解說協會理事長賴美月、南投縣清境觀光協會理事長魏振宇、南投縣太極美地發展協會理事長張淑貞、南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋、南投縣妖怪村商圈發展協會理事長林修誠等200多位的民宿、旅遊業者，也都到場共襄盛舉。

南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕說，「好食民宿」即是指能提供以南投在地安全食材製作之餐食，以及提供販售在地食材、特產與相關特色商品之民宿，經由台灣檢驗科技公司SGS實地訪視，通過8項遴選項目，符合「餐食」與「服務」兩大軸心精神，才能取得認證標章。

此次有埔里鎮水田衣藝術家民宿、認真生活民宿、戲綠川民宿、魚池鄉聖堡羅莊園、仁愛鄉清境佛羅倫斯渡假山莊、維也納民宿、見晴花園渡假山莊等7家民宿通過認證，然而，全縣合法民宿有600多家，顯見「好食民宿」認證工作仍有待努力。

林明溱指出，為了朝向觀光首都發展，縣府除了不斷創新、創造更多觀光景點以外，也與合格的旅宿業者搭配推動套裝行程，吸引更多觀光客前來遊玩，進而讓南投觀光在國際舞台發光發熱。