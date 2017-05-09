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等了14年 「講客廣播電台」今訊號測試

2017-05-09  21:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕由客委會籌設的全國性客家廣播電台「講客廣播電台」將於今年6月中正式上線，客委會於今天下午首度進行訊號測試，結果訊號不但順利發送而且品質良好，客委會副主委楊長鎮表示，距離開播又跨進一大步。

國家通訊傳播委員會日前廢止中廣音樂網及寶島網所使用的頻率，並提供給原文會、客委會作為原民電台與客家電台使用。

客委會籌設、預定今年6月中開播的「講客廣播電台」，今天下午進行第一次的訊號測試，效果良好。客委會副主委楊長鎮笑說，當年前總統陳水扁宣示要成立全國性的客家廣播電台，大家都認為會比成立客家電視台容易得多，沒想到，在客家電視台成立的 14年之後，客家廣播電台才發出了第一次的訊號測試。

楊長鎮說明，過去由於沒有專屬頻道，客委會採取與國內多個公營、民營的客家電台共同串聯成全國聯播網，提供聽眾各式的客家資訊。講客廣播電台成立後，計畫今年內持續這樣的合作方式，明年開始除了策略合作外，也會有更多的自製節目。

楊長鎮說明，現在各地方的客家電台已有穩定的收聽眾，而且電台風格與內容具有在地化的特色，講客廣播電台不會與他們競爭。根據客委會規劃，明年開始製播的節目將會著重在精緻、年輕化與跨族群，特別是商業電台或地方電台因為成本過高而無法製播的節目，將由政府承擔這項責任。

對於未來的布局，楊長鎮表示，今年內北部與南部兩個發射基地會建置好，屆時全台灣大部分的地方都能夠收聽。至於中部山區等訊號較弱的地方，預計在明年初可以穩定收聽。

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  • 由客委會籌設的全國性客家廣播電臺「講客廣播電台」將於今年6月中正式上線，客委會於今天下午首度進行訊號測試，結果訊號不但順利發送而且品質良好。（記者吳柏緯攝）

    由客委會籌設的全國性客家廣播電臺「講客廣播電台」將於今年6月中正式上線，客委會於今天下午首度進行訊號測試，結果訊號不但順利發送而且品質良好。（記者吳柏緯攝）

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