桃園管樂嘉年華邀辣妹熱舞 議員轟「羞辱管樂」
桃園市文化局找來韓國BRASS TONG管樂團，在管樂踩街秀表演，並放上官方臉書，引發爭議。（記者陳昀翻攝）
［記者陳昀／桃園報導］桃園市文化局正在舉辦桃園管樂嘉年華，其中4月30日的管樂踩街秀，找來韓國BRASS TONG管樂團表演，並放上官方臉書，引發爭議，多位議員批評，表演的辣妹穿著清涼、把樂器當道具跳舞，這樣的行銷方式不可取；桃園市文化局長邱莊秀美回應說，「這只是3分鐘的表演，不是重點」。
桃園市長鄭文燦也致電記者表示，這組團體是經過遴選的國際專業團隊，訴求活潑、流行化，也是現代趨勢，認為議員和網友不該曲解醜化，這樣的批評非常不尊重。
市議員黃婉如指出，桃園是六都唯一沒有市立交響樂團的城市，桃園管樂嘉年華卻一次活動就花費1200萬元，這些錢可以拿來買多少樂器、培植多少樂手，而且要辦還搞一些和藝術無關的噱頭，找辣妹帶頭，搞得像廟會遊街，「認真一點行不行？」
桃園市文化局長邱莊秀美回應說，這只是其中一小隊的表演，不代表全部，成立市立交響樂團是大家的目標，也有邀請在地樂團討論，不過目前還沒達成共識。
「羞辱管樂、文化局辦活動的水準好低！」市議員林政賢、劉茂群指出，文化局將影片po上臉書後，引發大批網友批評，表演的辣妹吹奏樂器的時間不到3分之1，感覺只是拿著樂器跳舞，看不出跟管樂的關聯，令人疑惑；劉茂群說，國外很多管樂活動，就算沒有華麗服裝、斥資不高，只要辦得用心，一樣效果很好，找來辣妹跳舞實在令人觀感不佳，「文化局事前都不用彩排、都不知情嗎？」
市議員萬美玲表示，這也凸顯文化局委外辦活動所面臨的問題，得標公司位於新北市，對桃園的在地管樂發展不了解，想擷取精華卻選用韓國辣妹團，讓人感覺不莊重、模糊焦點，也剝奪在地的優秀管樂團隊的發揮空間。
文化局表演藝術科科長林作嘉答詢表示，當天有十幾個隊伍參與踩街，這只是其中之一，不代表管樂嘉年華的全貌，才會被大家誤解。（13:16更新）
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