勞保年改 林美珠：不會「多繳、少領、延後退」
2017-05-08 11:14
〔記者吳柏緯／台北報導〕年金改革草案審查如火如荼進行，勞動部長林美珠今表示，勞工保險年金改革草案雖然尚未審查，不過未來勞動部在立院審查時會詳細說明，相信不會出現外界擔心的「多繳、少領、延後退」情況。
勞動部長林美珠今天上午赴立法院備詢時表示，考量人口結構老化與少子化，未來領取年金者越來越多，繳納保費者相對減少，為確保每一世代勞工都能安享退休生活，因此改革勢在必行。
今年五一勞動節萬名勞工走上街，並提出5大訴求，其中之一就是反對勞保年金修惡、建立基礎年金。林美珠說明，年改草案已經送到立法院，屆時立院會在審查時，勞動部會再充分說明，不會有外界認為的「多繳、少領、延後退」情況。
國民黨立委李彥秀質詢時提出，建立年金的本意是要保障老年生活，但是目前可能有近半數的勞工未來可能只能領每月1萬多塊的年金，無法有基本保障。她強調，勞工與軍公教的工作樣態不同，不該用同一套改革模式套用，應該要建立基本年金，確保勞工老年生活有尊嚴。
不過，對於建立基礎年金一事，林美珠直接反對。林美珠表示，現在不能考量基礎年金，因為國家的財務狀況不允許。
李彥秀批評，年金要考慮各種因素，不單只著眼在財務狀況。而且這次年改只能將破產時限從116年延後至118年，是為改而改，這只會讓勞工老年生活更辛苦。
林美珠強調，年金改革是很精細的修法案，對於相關草案的建議，勞動部屆時會在立法院中好好的說明。
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