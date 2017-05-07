公民運動傾斜 陳芳明：盼平權「筷」來！

右起政大文學研究所講座教授陳芳明、藝術家曾怡馨、伴侶盟理事長許秀雯，7日舉行「平權筷來」儀式。（記者陳炳宏攝）

2017-05-07 16:55

〔記者陳炳宏／台北報導〕知名作家也是國立政治大學講座教授陳芳明，昨天在伴侶盟的【See Through：正視—2017國際不再恐同日】特展開展前，致贈伴侶盟一雙自己日常生活中使用的筷子，希望婚姻平權可以趕快來，陳芳明也大嘆台灣爭取民主運動衝過界，但公民運動傾斜，希望有生之年可以看到婚姻平權在台灣得以實現，而非帶有有歧視的專法。

看到不公平現象必發言的陳芳明表示，總統蔡英文競選期間全台走透透時播放的就是「我是蔡英文，我支持婚姻平權」宣傳影影片，而且為了支持蔡英文自己也買了一張彩虹卡，這是一種承諾，民主不就是信用與承諾，如果總統沒有立刻要兌現承諾，給一個時間表也可以，但對這樣議題完全不講話，儘管大法官會有釋憲的解釋，但總統是民選的，身上背負那麼多人民的託付，強調這議題相當重要，才會發行彩虹卡，但到現在卻還沒有答案，起碼要喊出任期內完成，民眾才不會焦慮。

陳芳明也說，政府現在提出的前瞻計畫，民眾完全不知道內容，只知道有很多鐵路，有多鐵軌、輕軌要鋪設，應該把婚姻平權納入前瞻計畫，那就可以看出政府的決心，而且婚姻平權比國土改造要更優先，因為那是一個前瞻型議題，可以把台灣社會帶領到亞洲未到達的境界。

陳芳明說，自己長期以來就支持台灣同志運動，贈筷更是具體行動的實踐，因為自己過去曾遭受威權體制迫害，而在海外流亡十八年，所以只要看到人權受到歧視，或者性別、族群、階級受到差別待遇，也都是自己無法忍受的，即使自己是綠色（民進黨）出身，不會因為自己是綠色，就看不到綠色政權的傲慢，這也是今天在面對婚姻平權的時候，自己為什麼要站出來。

對於本次立法院會期並未將婚姻平權納入優先法案，陳芳明說，自己真的確確實實非常失望，因為選舉時唯一喊出婚姻平權政見，卻沒有將它納入優先法案，而是改變國土景觀的各種建設，台灣社會的另一場災難應該快要來了，因為會徵收很多土地，很多老百姓會流離失所，這不是過去看到的爭取民主、和平、人權的政黨所應該做的。

陳芳明指出，台灣進入開放的公民社會，應該強調人文精神，就是自己要活下去，別人也要活下去的基本精神，在自己有生之年，只要還有一口氣在，對於台灣民主的公平與正義，一定要繼續追求下去。

陳芳明說，現在有一個政權正在強調轉型正義，但依照目前他們對婚姻平權所做的來看，恐怕下一個世代還要再做一次轉型正義，民主很慢，但我們不要失去耐心，伴侶盟所做的，是把台灣的人權與和平正義提到最高點，所以自己會支持下去。

右起政大文學研究所講座教授陳芳明、藝術家曾怡馨、伴侶盟理事長許秀雯，7日舉行「平權筷來」儀式，曾怡馨將把全台民眾捐贈的近三百雙筷子做成裝置藝術在【See Through：正視—2017國際不再恐同日】特展展出。（記者陳炳宏攝）