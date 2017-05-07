行孝不能等 旅英碩士棄高薪返台當粗工
〔記者陳炳宏／台北報導〕今年想選擇什麼方式過一個有意義的母親節呢？5月14日，有超過500位平均年齡約25歲的年輕人，選擇在母親節當晚，在中正紀念堂廣場用整齊的身形表演「鐘鼓齊鳴」，來感謝父母恩、佛恩與眾生恩，而今天舉行總彩排，為慈濟萬人浴佛大典揭開序幕。
王宣雯七年前到倫敦攻讀市場行銷的碩士學位，畢業後也在當地找到不錯的工作，收入達六位數，是當初台灣中階主管的數倍，甚至集團還提供公關卡，出門消費不用花自己錢，但去年二月因為97歲奶奶身體出狀況住院，不忍父母公司醫院兩邊奔波，因此跟公司請假返台照顧奶奶，中間雖一度返回英國上班，但爸爸媽媽卻因疲勞過度相繼住院，宣雯再度返台照顧。
原本希望暫時回台盡孝道後，返回英國可以繼續工作，但後來爸爸因疲勞過度病倒，並多次進出加護病房，宣雯想起媽媽因為小時候外婆很早就過世，因此常常念茲在心中的「子欲養而親不待」教誨，因此心想錢再賺就有了，最後決定辭職返台盡孝道。
但是盡孝道不是只有照顧爸媽就好，剛返台宣雯得在家裡經營的公司與醫院兩跑，醫院還得同時兼顧爸爸、媽媽不同棟病房，在公司還得掃廁所、掃地、包貨、搬貨、送貨，簡直是像粗工，與以往在英國打扮時髦穿高跟鞋的生活截然不同，而回台辛苦的生活，讓宣雯開始藉由慈善工作來消除自己的生活壓力。
因為爸爸曾經多重器官衰竭一度病危，甚至媽媽還跟菩薩許願希望折壽給爸爸，宣雯也許願能多做善事讓爸爸可以多活久一點，後來爸爸身體好轉後，讓自己也更堅定要繼續行善，而參加昨天的「鐘鼓齊鳴」表演，整整一個月的練習，莊嚴的音樂讓自己深受感動。
宣雯說，自己剛開始也不懂甚麼是浴佛，後來經由網路搜尋才知道，浴佛的意義是將尊敬佛陀的功德，回饋給眾生，而「鐘鼓齊鳴勤行頌」的意思就是提醒世人，要一起改變社會氛圍，讓社會更祥和，讓自己內心更寧靜。
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標題：行孝不能等 旅英碩士棄高薪返台當粗工
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