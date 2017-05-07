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年輕人應追求興趣非名利 柯：先吃飽比較重要

2017-05-07  12:12

〔記者張議晨／台北報導〕行政院長林全昨到台南沙崙視察綠能科學城，面對「國內低薪、人才外流」問題，他坦言「短期內無法解決低薪問題」，鼓勵學生追求興趣，不求名利。對此，台北市長柯文哲今上午出席活動時引用管仲曾說的「倉稟實而知禮節，衣食足而知榮辱」。柯指出，薪水到一定程度，自然就會追求興趣，「但問題是要先吃飽。」

媒體追問，「是不是年輕人先吃飽比較重要」，柯文哲說，馬斯洛的五級社會需求理論提到，人都是要先吃飽，最後才再去追求個人成就，這才是最後的事。

此外，日前傳出柯文哲拜訪林全討論前瞻計畫，爭取北美館預算，柯表示，那次去主要是談軌道建設，跟他抱怨「台灣捷運工程局一定要整合」。

柯文哲說，台灣已經有5家捷運工程局，以後再加上新竹、彰化、屏東，「台灣哪可能這麼多捷運工程局？」，應先組織解決，再來解決組織要用錢的問題。

柯批評，現在若不分青紅皂白先講4200億，但組織不解決，到時候一定重複投資、重複浪費。「他（指林全）有說會處理，但還沒看到他要怎麼處理｣。

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  • 台北市長柯文哲7日出席第五屆愛天使樂活園遊會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲7日出席第五屆愛天使樂活園遊會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

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