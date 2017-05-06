八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日
2017-05-06 18:56
〔記者翁聿煌／新北報導〕新店國小今天歡度120歲生日，20多位年逾8旬的老校友受邀返校開同學會，阿公阿嬤們還一起上台演唱校友歌，老校友們念新店國小時，正值日本戰敗，台灣重新恢復中文教育，回想當時念注音寫國字，就像念天書一樣辛苦，至今難忘。
81歲的李子祿說，回到母校，雖然景象已經大不同，但是對母校的感情與記憶都還很深刻，他民國38年才從新店國小畢業，念到2年級時，「記得每天課上到一半，只要聽到空襲警報響起時，大家都要往防空洞跑！」。
他記得不愛念書，最開心的是下課時，能在操場盡情奔跑，放學時，老師還會帶著大家到學校後面的碧潭游泳，或者到新店溪捉魚蝦，老師還會帶著大家在校園種蘿蔔和青蔥，沒想到一甲子之後，學校開始推動「食農教育」，也在教室樓頂開闢農場，一樣帶著學生種菜，古今對照很有趣。
老校友高昭仁說，日本戰敗後，他中年級開始學國語和中文，讓從小在日文環境長大的他們，非常不適應，須努力從頭學起。
80歲的黃昭麟當時擔任班長，他爸爸是當時的校長黃肇邦，他記得當時「很多學童都是光著腳來上學」，昨天看到小朋友都有漂亮的衣服和鞋子可穿，覺得現在的學童好有福氣，黃昭麟特別為新店國小譜寫一曲「校友歌」，20多位老校友一起上台獻唱，氣氛感人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 遠航20位空姐集體請假 臨時取消哈爾濱航班
- 20名空服員集體請假 遠航哈爾濱班機被迫取消
- 林邊鄉電信斷訊事件 商家有無Wi-Fi 詢問爆增
- 迷你小學慶百年 80歲校友嬤舉校旗進場
- 八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日
網友回應
熱門新聞
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 傳法軍事基地附近逮捕1嫌 附近發現武器
- 小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希
- 盜砂坑洞垃圾悶燒 高樹臭氣沖天
- 裝甲車輾過抗議民眾 委內瑞拉鎮壓暴動
- 駭客再伸黑手？馬克宏稱千封文件遭加工流傳
- 日本歡慶兒童節 東京鐵塔333尾鯉魚旗飄揚
- 訂製阿樂的背影
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 肚子餓了！ 5歲童深夜抱玩偶逛超商
- 暖警化身家教 國一少女：拚第一名給你們看
- 自由充電站》跆拳道品勢在世大運
- 醫療新知與日常保健》皮膚癌要當心，五大基本判斷守則幫助您提高警覺！
- NBA》詹皇轟35分率騎士拉尾盤 客場痛宰暴龍聽牌
- 騎士鈔票沿路飛 後車見狀這麼做...
- 蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」
- 查德軍區遇襲 9名軍人和博科聖地40人死
- 無罩激凸下乳盡露 崩壞童星辣勾NBA球員
- 才女作家事件挨批 賴清德：檢討改進、會對社會負責
- 桃猿最強 投手合飆20K寫新猷
- 電腦包裡放金元寶 拆開驚見塞滿毒
- 2020藍營總統參選人 洪秀柱：絕對不會是我
- 官舍半數養蚊 議員籲二期改建公宅
- 【人生護理站】有被害妄想的阿蘭
- 南投首家非營利幼兒園 埔里大成國小揭牌
- 男租地挨告竊佔 才驚知遭「假地主」詐財
- 台大新竹分院出走？ 竹市議員促挽留
- 黑心肉品 被爆過期2年還在賣
- 今日MLB戰績
- 10年前就認識！鬼鬼鼓鼓師徒情僅1小時
- 韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
- 《中英對照讀新聞》After three weeks, French artist succeeds in hatching eggs 過了三週，法國藝術家孵蛋成功
- 誇林智堅做得好 韓國瑜：若當選 新竹選戰不提名人選
- 我的舞台無極限 女星上台狂轉75圈
- 豬哥亮醒了 在病房裡陪他的是…
- 高楊南路、干城路瓶頸 開工拓寬
- 德老翁昏倒不治 4人見死不救恐坐牢
- 國黨魁政見發表會 韓國瑜：台獨比梅毒可怕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分