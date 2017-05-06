八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日

2017-05-06 18:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店國小今天歡度120歲生日，20多位年逾8旬的老校友受邀返校開同學會，阿公阿嬤們還一起上台演唱校友歌，老校友們念新店國小時，正值日本戰敗，台灣重新恢復中文教育，回想當時念注音寫國字，就像念天書一樣辛苦，至今難忘。

81歲的李子祿說，回到母校，雖然景象已經大不同，但是對母校的感情與記憶都還很深刻，他民國38年才從新店國小畢業，念到2年級時，「記得每天課上到一半，只要聽到空襲警報響起時，大家都要往防空洞跑！」。

他記得不愛念書，最開心的是下課時，能在操場盡情奔跑，放學時，老師還會帶著大家到學校後面的碧潭游泳，或者到新店溪捉魚蝦，老師還會帶著大家在校園種蘿蔔和青蔥，沒想到一甲子之後，學校開始推動「食農教育」，也在教室樓頂開闢農場，一樣帶著學生種菜，古今對照很有趣。

老校友高昭仁說，日本戰敗後，他中年級開始學國語和中文，讓從小在日文環境長大的他們，非常不適應，須努力從頭學起。

80歲的黃昭麟當時擔任班長，他爸爸是當時的校長黃肇邦，他記得當時「很多學童都是光著腳來上學」，昨天看到小朋友都有漂亮的衣服和鞋子可穿，覺得現在的學童好有福氣，黃昭麟特別為新店國小譜寫一曲「校友歌」，20多位老校友一起上台獻唱，氣氛感人。