| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

河馬也有反差萌！10張侏儒河馬照萌翻全球

河馬「小梅」的可愛模樣，讓大眾的心都融化了。（圖擷取自《Boredpanda》，以下皆是）

2017-05-07  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕近期全球動物園都有河馬寶寶誕生，但千萬不要把成年只有河馬10分之1的「侏儒河馬」也當成寶寶囉，《Boredpanda》找出網路上10張可愛的河馬萌照，究竟這些萌翻世界的河馬有多可愛，一起看下去。

▲日本名古屋市的東山動植物園中，明星侏儒河馬「小梅」常被誤認為是小河馬，但她其實是體型較小的侏儒河馬，現年11歲。

▲吹泡泡的河馬也好萌唷！

▲這個感覺有種說不上來的奇妙。

▲剛出生的寶寶們都會跟動物園的飼養員感情很好，不少畫面都是飼養員們提供的呢。

▲你們也感覺最近很熱了吧！河馬家族在石頭上的休息TIME。

▲泡泡到底怎麼來的，鼻孔吹出來！？

▲外星生物......。

▲我推我推我推推推。

▲不要把手放進我的嘴巴，我很兇！

▲游泳池的小寶寶，美國的辛辛那提動物園也有隻剛誕生的小河馬受到不少關注。

▼侏儒河馬小梅影片。

編編：如果想分辨河馬與侏儒河馬的差別，台北市動物園表示，河馬是方型臉、侏儒河馬是圓臉唷。

▲（圖擷取自台北市動物園）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搜奇 河馬 網搜 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：河馬也有反差萌！10張侏儒河馬照萌翻全球


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.