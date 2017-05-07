河馬也有反差萌！10張侏儒河馬照萌翻全球
2017-05-07 16:39
河馬「小梅」的可愛模樣，讓大眾的心都融化了。（圖擷取自《Boredpanda》，以下皆是）
〔即時新聞／綜合報導〕近期全球動物園都有河馬寶寶誕生，但千萬不要把成年只有河馬10分之1的「侏儒河馬」也當成寶寶囉，《Boredpanda》找出網路上10張可愛的河馬萌照，究竟這些萌翻世界的河馬有多可愛，一起看下去。
▲日本名古屋市的東山動植物園中，明星侏儒河馬「小梅」常被誤認為是小河馬，但她其實是體型較小的侏儒河馬，現年11歲。
▲吹泡泡的河馬也好萌唷！
▲這個感覺有種說不上來的奇妙。
▲剛出生的寶寶們都會跟動物園的飼養員感情很好，不少畫面都是飼養員們提供的呢。
▲你們也感覺最近很熱了吧！河馬家族在石頭上的休息TIME。
▲泡泡到底怎麼來的，鼻孔吹出來！？
▲外星生物......。
▲我推我推我推推推。
▲不要把手放進我的嘴巴，我很兇！
▲游泳池的小寶寶，美國的辛辛那提動物園也有隻剛誕生的小河馬受到不少關注。
▼侏儒河馬小梅影片。
コウメちゃん､おやつが欲しいのかなʕ ・。。・ʔ 4/15 #コビトカバ #コウメ #東山動植物園 #東山80 pic.twitter.com/HaBp74tfAi— ぺっこ （@tomotomotomomo） 2017年4月28日
編編：如果想分辨河馬與侏儒河馬的差別，台北市動物園表示，河馬是方型臉、侏儒河馬是圓臉唷。
▲（圖擷取自台北市動物園）
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