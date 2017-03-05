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一貫道萬人祈福 蔡英文：宗教是安定社會重要力量

總統蔡英文今天（5日）出席「中華民國丁酉年一貫道萬民祭天祈福大典」，於典禮中擔任主祭並致詞。（記者黃耀徵攝）

2017-03-05  12:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕為祈求國運昌隆，今天1萬5千名一貫道道親，於中正紀念堂自由廣場循古禮祭天為國家人民祈福，總統蔡英文應邀擔任主祭，立法院院長蘇嘉全、內政部長葉俊榮陪祭，蔡英文致詞時表示，除代表政府感謝一貫道的熱心與努力外，也肯定宗教是安定社會很重要的一股力量，相信有一貫道道親的努力，台灣一定會圓滿祥和。

一貫道總會表示，今天的祭天祈福儀式，是秉持道之宗旨，敬天地、禮神明，教化人心良善、世界大同理念，祈求兩岸和平、經濟繁榮、社會祥和，包括國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義與前立法院長王金平，及各宗教領袖等也受邀出席。

蔡英文致詞時表示，一貫道源遠流長，雖然早期道親受到一些壓抑，但前人仍秉持悲天憫人精神，渡眾生、救世間，在解嚴後完全展現宗教上的活力，並在世界各地開枝散葉。

蔡英文也指出公益上，一貫道也扮演舉足輕重角色，不論是設立慈善機構、醫療措施，社會福利工作，以及急難救助，都可看到道親身影，默默在各個角落一點一滴的付出，尤其是發生重大災害事件時，一貫道總會與各支分會，都會積極救災，無論物資捐助或是心靈撫慰，為災民和救災團隊，提供了很多協助。蔡英文並表示，代表政府感謝一貫道的熱心與努力。

對於台灣這幾年遇到的很多問題，蔡英文表示，要一項一項解決，透過產業轉型、經濟振興、以及社會正義的落實，讓台灣可以繁榮發展，但除政府努力，也需要民間團體、整個社會跟我們一起來努力，一貫道的精神提醒我們，世界要清平，人間要至善，很重要的是，時時保持良善的心，要共同努力，讓國家社會變得更好。

最後蔡英文表示，宗教界先進今天齊聚一堂，透過祈福，祈祝世界能清平、化人心為良善、進世界為大同的真址，並為台灣祈福，這點自己非常感動，也非常感謝，宗教是安定社會很重要的一股力量，相信有各位的努力，台灣一定會圓滿祥和。

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