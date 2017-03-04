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二七部隊紀念碑揭碑 隊長鍾逸人：保有勇氣做主人

2017-03-04  18:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年228事件70週年，為表彰二七部隊愛鄉護民，新文化協會在干城公園樹立紀念碑，今天舉行揭碑儀式並捐贈給市府，年逾九旬、當時二七部隊隊長鍾逸人、警備隊長黃金島到場見證，欣見多年夢想成真，市長林佳龍指出，二七部隊就是台中精神。

「二七部隊」是由228事件中不滿當時政府的台中民眾成立，肩負維護台中市治安、減少死傷的責任，台中市新文化協會感念二七部隊愛鄉愛土，在亂局中站出來保鄉衛民，彰顯面對不義政權時，人民有抵抗權利，因此樹立紀念碑紀念。

到場見證揭牌和捐贈儀式的鍾逸人、黃金島表示，能在生前看到這座紀念碑樹立，夢想終於實現，強調二七部隊展現勇敢精神，參與其中感到光榮，盼未來台灣人持續保有這股勇氣，真正做自己的主人。

這座紀念碑為鑄鋁與不鏽鋼材質，中間設置黃、綠、紅色燈泡點亮，代表夢想、和平與熱情的種子萌芽，兩側猶如雙手圍繞呵護，林佳龍致辭時，感謝當時勇敢站出來捍衛安全的二七部隊參與者，並強調，「二七部隊就是台中精神」，盼透過紀念碑，讓市民與國人了解這段歷史，珍惜台灣得來不易的自由民主人權。

國史館館長吳密察、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、市議員邱素貞等人，也都出席揭碑典禮現場見證。新文化協會執行長陳彥斌說，這是228中台灣人勇敢抵抗的歷史印記。

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  • 二七部隊紀念碑中間3色燈泡點亮，猶如雙手呵護象徵夢想、和平與熱情的種子。（記者蔡淑媛攝）

    二七部隊紀念碑中間3色燈泡點亮，猶如雙手呵護象徵夢想、和平與熱情的種子。（記者蔡淑媛攝）

  • 二七部隊紀念碑今天揭碑，當年隊長鍾逸人和市長林佳龍、立委、議員都來見證。（記者蔡淑媛攝）

    二七部隊紀念碑今天揭碑，當年隊長鍾逸人和市長林佳龍、立委、議員都來見證。（記者蔡淑媛攝）

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