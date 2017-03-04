控告學生的成大教授 爭議性授課內容曝光！
2017-03-04 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕一位化名為白黴菌的學生，因認為成大教授在通識課的上課內容對於性別有刻板印象，在臉書上PO心得文，最後卻被授課教授提告。曾以出櫃同志身分參選南市立委的綠黨楊智達在臉書頁上貼出該名教授的上課影片，上課內容引起網友撻伐。
根據楊志達在臉書上所PO出的影片，授課的陸汝斌在課堂的投影片上寫著：「婚姻是一個祝福及禁忌（taboo）」、「不是可以任意更動或改變」，並且口頭講授，之所以「不能說婚姻平權」是因為「婚姻是一夫一妻」、「你不能把一個變形變成一個常態」、「我可以給你立一個特別法」，並且以疾病比喻：「有些病我們治不好它。」
楊志達表示：「因為看到成大同學被老師告，特地去找了老師的上課內容來看，發現老師的邏輯真的很『神』。」網友們也對此評論：「太扯了！」、「有事嗎？通識課還有別的老師在教吧，除非衝堂 不然建議旁聽別班。」、「這是宗教課程？」
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